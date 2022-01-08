"Вилла" будет платить Коутиньо 125 тыс. фунтов в неделю

Стали известны финансовые подробности сделки по переходу полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Астон Виллу".

Накануне "Вилла" преподнесла настоящий сюрприз, взяв Коутиньо в аренду до конца сезона. Ключевую роль в этом трансфере сыграл главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард, бывший партнер Филиппе по "Ливерпулю".



В остатке сезона "Вилла" и "Барселона" будут в складчину выплачивать зарплату 29-летнего бразильца, причем доля английского клуба, как сообщает Daily Mail, составит 125 тысяч фунтов в неделю.



Примечательно, что общая зарплата Коутиньо все равно будет ниже, чем если бы Филиппе остался на "Ноу Камп".



"То, что он захотел уйти ради увеличения игровой практики, многое говорит о нем. Его зарплата снизится. Он отличный профессионал, и он жаждет успеха. Ему было сложно здесь, и он искал решение", — сообщил главный тренер "Барселоны" Хави.



Кроме того, арендное соглашение двух клубов предусматривает опцию выкупа. Чтобы оставить Коутиньо у себя, "Вилле" придется выложить 33 млн. фунтов — в четыре с лишним раза меньше суммы, которую "Барселона" заплатила "Ливерпулю" четыре года назад.