"Юнайтед" больше не претендует на Холанда

"Манчестер Юнайтед" вышел из числа претендентов на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Достоверно известно, что "Юнайтед" пытался заполучить Холанда еще два года назад, когда Эрлинг переезжал в Дортмунд из "Ред Булл".



С тех пор "красные дьяволы" не теряли интерес к Холанду, но сейчас ситуация изменилась. Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, 21-летний норвежец более не находится на радаре клуба с "Олд Траффорд".



По информации источника, в "Юнайтед" уверены, что Холанд уже определился со своим будущим и грядущим летом перейдет в "Реал". Поэтому "дьяволы" не видят смысла бороться за Эрлинга и сосредоточат свое внимание на других трансферных целях.



Если это окажется правдой, свои трансферные планы придется скорректировать и "Манчестер Сити", который видел в Холанде преемника для Серхио Агуэро.