"Сити" стартовал в Кубке Англии с победы над "Суиндоном"

"Манчестер Сити" уверенно преодолел 3-й раунд Кубка Англии, разгромив на выезде "Суиндон" из Лиги Два со счетом 1:4.

"Горожанам" не составило труда открыть счет в матче. Уже на 14-й минуте Бернарду Силва поразил пустые ворота в упор после прострела Коула Палмера — 0:1.



Преимущество "Сити" было подавляющим, и на 28-й минуте ошибшийся при выходе из обороны "Суиндон" получил на свои ворота контратаку, в завершении которой Габриэль Жезус из центра штрафной поразил цель — 0:2.



Во втором тайме Илкай Гюндоган ударом со штрафного сделал счет крупным — 0:3. Почти сразу после этого Силва заработал пенальти, но Жезус не смог пробить голкипера с 11-метровой отметки.



На 78-й минуте "Суиндону" удался быстрый выпад, и Харри Маккирди ударом с острого угла отыграл один гол — 1:3.



Тем не менее, последнее слово в матче осталось за гостями. 19-летний Палмер подхватил мяч в штрафной после заблокированного удара Силвы и поразил дальний угол ворот — 1:4.



"Сити" мог забить и пятый, но дальний удар Родри был переведен голкипером хозяев в крестовину.



"Суиндон" — "Манчестер Сити" — 1:4 (0:2)



Голы: Маккирди 78 — Силва 14, Жезус 28, Гюндоган 59, Палмер 82.



"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Диаш, Аке, Канселу, Де Брюйне (Макати 66), Родри, Гюндоган (Лавиа 83), Палмер (Кайки 86), Силва, Жезус.