Рангник признал, что в МЮ есть несчастные игроки

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что в его команде есть несчастные игроки, однако их недовольство связано исключительно с дефицитом игровых минут.

Согласно слухам, до 11 игроков "Юнайтед" помышляют об уходе из клуба, быстро разочаровавших в методах Рангника.



По словам Рангника, настроены уйти только "один-два" игрока, не считая тех, которые летом могут стать свободными агентами. Однако Ральф уверяет, что причина не в нем.



"В двух последних матчах большинство наших игроков были доступны, а ты можешь выпустить только 10 полевых и сделать три замены".



"Когда у тебя такой большой состав, немало игроков не играют или даже не попадают в заявку. Эти игроки недовольны своей ситуацией, что очевидно".



"Я привык объяснять игрокам каждые две-три недели, почему они не играют. Это проблема существует и в других клубах".



"У нас есть игроки, чьи контракты истекают летом, и, возможно, есть один-два игрока, которые хотят уйти, но имеют более продолжительные контракты".



"Игроки должны оставаться профессионалами, проявляя себя на тренировках и показывая, что они заслуживают шанс сыграть. Иначе это вопрос для обсуждения между игроком, клубом и агентами", — цитирует Рангника ESPN.