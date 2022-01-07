Майк Эшли предложит 50 млн. фунтов за "Дерби"

Бывший владелец "Ньюкасла" Майк Эшли готовит предложение в 50 миллионов фунтов о покупке "Дерби" из Чемпионшипа.

Слухи о том, что Эшли может купить "Дерби", впервые появились еще в октябре — спустя считанные дни после того, как Майк продал "Ньюкасл" за 300 млн. фунтов инвесторам из Саудовской Аравии.



Тогда эти слухи были оперативно опровергнуты, однако дыма без огня не бывает. По информации Sky Sports, Эшли действительно собирается стать новым владельцем клуба с "Прайд Парк".



Сообщается, что за последние 48 часов Эшли значительно продвинулся в переговорах с компанией Quantuma, которая исполняет роль внешнего администратора в "Дерби".



Интерес к покупке "баранов" проявляют и другие инвесторы, однако в данный момент предложение Эшли является самым выгодным.



Если сделка состоится, Эшли также собирается выкупить у бывшего владельца "Дерби" Мела Морриса стадион "Прайд Парк", который находится в непосредственной близости от распределительного центра Sports Direct, компании Майка.