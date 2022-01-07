"Лестер" на месяцы потерял Варди и Эванса
Лидеры "Лестера" Джейми Варди и Джонни Эванс пропустят с травмами два и три месяца, соответственно.
Из-за травм и коронавируса "Лестер" уже несколько недель играет ослабленным составом, отдалившись от борьбы за попадание в еврокубки в Премьер-Лиге и вылетев из Кубка Лиги.
И лучше ситуация пока не становится. Например, нападающий Варди, у которого случился рецидив травмы задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", не сыграет до марта.
И хотя Джейми не требуется операция, его повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально.
"Джейми пропустит несколько недель. Ему не повезло, и мы ориентируемся на восемь недель. Пострадала верхняя часть задней поверхности бедра. Мы ожидаем, что он вернется в марте. Ему не нужна операция, и это единственный позитив", — цитирует главного тренера "лис" Брендана Роджерса Sky Sports.
А вот защитник Эванс, который также травмировал заднюю поверхность бедра, от ножа хирурга не ускользнул и теперь вернется только в апреле.
"Он перенес операцию, поэтому вернется в апреле. Учитывая состояние его задней поверхности бедра, ему требовалось это", — добавил Роджерс.
07.01.2022 22:00
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