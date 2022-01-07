"Лестер" на месяцы потерял Варди и Эванса

Лидеры "Лестера" Джейми Варди и Джонни Эванс пропустят с травмами два и три месяца, соответственно.

Из-за травм и коронавируса "Лестер" уже несколько недель играет ослабленным составом, отдалившись от борьбы за попадание в еврокубки в Премьер-Лиге и вылетев из Кубка Лиги.



И лучше ситуация пока не становится. Например, нападающий Варди, у которого случился рецидив травмы задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", не сыграет до марта.



И хотя Джейми не требуется операция, его повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально.



"Джейми пропустит несколько недель. Ему не повезло, и мы ориентируемся на восемь недель. Пострадала верхняя часть задней поверхности бедра. Мы ожидаем, что он вернется в марте. Ему не нужна операция, и это единственный позитив", — цитирует главного тренера "лис" Брендана Роджерса Sky Sports.



А вот защитник Эванс, который также травмировал заднюю поверхность бедра, от ножа хирурга не ускользнул и теперь вернется только в апреле.



"Он перенес операцию, поэтому вернется в апреле. Учитывая состояние его задней поверхности бедра, ему требовалось это", — добавил Роджерс.