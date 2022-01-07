Конте: "Наша дверь всегда открыта для Эриксена"
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что дверь его клуба "всегда открыта" для бывшего полузащитника "шпор" Кристиана Эриксена.
Пережив прошлым летом остановку сердца во время Евро-2020, сейчас Эриксен остался без клуба и ищет себе новое пристанище.
Из-за установленного дефибриллятора Эриксену пришлось разорвать контракт с "Интером", который в прошлом сезоне под руководством Конте выиграл Серию А.
Эриксен — не чужой человек не только для Конте, но и для "Тоттенхэма" в целом, поэтому Антонио готов пригасить 29-летнего датчанина — для поддержания физической формы, как минимум.
"Замечательно видеть, что он снова на поле и пинает мяч".
"Летом случилось очень нехорошая вещь для людей, которые работали с ним и которые знают его. Мне стало страшно в тот момент".
"Это замечательно, что он снова готов играть в футбол. Думаю, для Кристиана наша дверь всегда открыта", — цитирует Конте BBC.
07.01.2022 21:00
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