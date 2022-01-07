Бенитес подтвердил, что Динь хочет уйти из "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес подтвердил, что защитник Люка Динь хочет уйти из клуба.

Угодив в опалу к Бенитесу, Динь находится вне игры с 1 декабря. "Эвертон" уже нашел себе нового игрока на левый фланг обороны, купив Виталия Миколенко из киевского "Динамо".



Люку связывают с переходом в "Челси", "Вест Хэм" и "Ньюкасл", и Бенитес не собирается стоять на пути у 28-летнего француза, который больше не заинтересован в выступлении за "ирисок".



"Я пару раз разговаривал с ним, и он сказал мне, что думает. Что вы ожидаете от тренера, когда игрок говорит тренеру, что не хочет быть здесь?"



"Думаю, он очень ясно выразился. Я хочу спросить каждого фаната или бывшего игрока. Как бы вы отреагировали, если бы игрок сказал, что не хочет быть здесь? Он сказал мне, что думает, поэтому какой реакции от меня вы ожидали?"



"У меня нет объяснений. Мы профессионалы, и нам платят большие деньги, чтобы мы делали свою работу. Возможно, в современном футболе приоритеты изменились, и для некоторых личные интересы важнее, чем интересы команды", — цитирует Бенитеса The Independent.