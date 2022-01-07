Салах вошел в итоговый шорт-лист на награду ФИФА

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вошел в итоговый шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока в 2021 году по версии ФИФА.

Помимо Салаха, который ничего не выиграл в 2021 году, но сейчас является лучшим бомбардиром Премьер-Лиги с 16 голами, на престижную индивидуальную награду также претендуют нападающие Лионель Месси из ПСЖ и Роберт Левандовски из "Баварии".

В минувшем году Месси помог сборной Аргентины впервые с 1993 выиграть Кубок Америки. А Левандовски, действующий обладатель награды, взял дежурный для "Баварии" титул Бундеслиги, установив рекорд результативности в немецком первенстве (41 гол).

Как и в случае с тренерской наградой, ФИФА объявит имя Игрока Года в понедельник, 17 января.


Метки Ливерпуль, награды, Салах, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2022 19:00

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  1. true-manc 07.01.2022 19:04 # true-manc
    сосалах? который в начале 2021-го года в АПЛ выдавал безголевые серии в 6, потом в 5 матчей?)
    вуахахахахахахахахахахахахахаха, ору)))

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