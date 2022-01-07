Салах вошел в итоговый шорт-лист на награду ФИФА

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вошел в итоговый шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока в 2021 году по версии ФИФА.

Помимо Салаха, который ничего не выиграл в 2021 году, но сейчас является лучшим бомбардиром Премьер-Лиги с 16 голами, на престижную индивидуальную награду также претендуют нападающие Лионель Месси из ПСЖ и Роберт Левандовски из "Баварии".



В минувшем году Месси помог сборной Аргентины впервые с 1993 выиграть Кубок Америки. А Левандовски, действующий обладатель награды, взял дежурный для "Баварии" титул Бундеслиги, установив рекорд результативности в немецком первенстве (41 гол).



Как и в случае с тренерской наградой, ФИФА объявит имя Игрока Года в понедельник, 17 января.