Сон выбыл до февраля

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин выбыл из строя до февраля с мышечной травмой.

Эту травму Сон получил в проигранном "шпорами" первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Челси" в минувшую среду.



По словам главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте, теперь 29-летний южнокореец вернется после ближайшего международного перерыва, стартующего 24 января.



Таким образом, Сон пропустит воскресный матч Кубка Англии против "Моркама", ответную встречу с "Челси" в Кубке Лиги и поединки Премьер-Лиги против "Арсенала", "Лестера", "Челси".



"На следующий день после матча Сон почувствовал небольшую мышечную боль и был направлен на обследование. Теперь нам нужно оценить результаты, но у него травма. Я точно не знаю, но он может остаться без тренировок до окончания этого отрезка, до международного перерыва", — цитирует Конте The Independent.