Бенжамена Менди освободили под залог

Обвиняемый в изнасилованиях защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был выпущен на свободу под залог.

Менди находился под арестом с августа, проведя за решеткой 134 дня. В течение этого времени Бенжамену было несколько раз отказано в освобождении под залог, а следствие несколько раз ужесточало выдвигаемое обвинение.



В данный момент 27-летний француз обвиняется в семи случаях изнасилования и одном случае насилия сексуального характера.



Однако сегодня судья Патрик Томпсон неожиданно освободил Менди по залог. Пока что эта мера пресечения будет действовать до 24 января, когда состоится предварительное судебное заседание.



Непосредственно судебный процесс по этому делу начнется не раньше июня, сообщает The Guardian.