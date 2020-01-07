Бенжамена Менди освободили под залог
Обвиняемый в изнасилованиях защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был выпущен на свободу под залог.
Менди находился под арестом с августа, проведя за решеткой 134 дня. В течение этого времени Бенжамену было несколько раз отказано в освобождении под залог, а следствие несколько раз ужесточало выдвигаемое обвинение.
В данный момент 27-летний француз обвиняется в семи случаях изнасилования и одном случае насилия сексуального характера.
Однако сегодня судья Патрик Томпсон неожиданно освободил Менди по залог. Пока что эта мера пресечения будет действовать до 24 января, когда состоится предварительное судебное заседание.
Непосредственно судебный процесс по этому делу начнется не раньше июня, сообщает The Guardian.
07.01.2022 18:20
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Последние комментарии:
Сруманк такой длбб,просто рукалицо.быть настолько тупым..
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КОРОЛЬ!!! КОРОЛЬ!!! КОРОЛЬ!!!
Я вам говорил, твари, что Беня невиновен, а вы тут что кукарекали??? Умойтесь, сучки! Если бы реально было что-то серьезное им совершено по этим статьям, то его бы не выпустили под залог - факт!
Дело изначально было сфабриковано и шито белыми нитками. Теперь главное найти виноватых расистов, из-за которых Менди незаконно длительное время удерживался за решеткой, чтобы они понесли ответственность по всей строгости закона!
#ЧерныеЖизниВажны
#МендиНеВиноват
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Посмотрим сериал бегство от правосудия в главной роли Менди.
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Сру-манк лично летал в мочестер, делать судье миньет.
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Требования true-manc об освобождении были удовлетворены. Правда частично, ведь само дело не закрыто.
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БАРОН проплатил шейховскими мешками!
БАРОН!!!
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Вот это поворот!
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