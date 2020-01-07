Бенжамена Менди освободили под залог

Бенжамен Менди Обвиняемый в изнасилованиях защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был выпущен на свободу под залог.

Менди находился под арестом с августа, проведя за решеткой 134 дня. В течение этого времени Бенжамену было несколько раз отказано в освобождении под залог, а следствие несколько раз ужесточало выдвигаемое обвинение.

В данный момент 27-летний француз обвиняется в семи случаях изнасилования и одном случае насилия сексуального характера.

Однако сегодня судья Патрик Томпсон неожиданно освободил Менди по залог. Пока что эта мера пресечения будет действовать до 24 января, когда состоится предварительное судебное заседание.

Непосредственно судебный процесс по этому делу начнется не раньше июня, сообщает The Guardian.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2022 18:20

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  1. liverbro 07.01.2022 18:47 # liverbro
    Сруманк такой длбб,просто рукалицо.быть настолько тупым..

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  2. true-manc 07.01.2022 18:42 # true-manc
    КОРОЛЬ!!! КОРОЛЬ!!! КОРОЛЬ!!!

    Я вам говорил, твари, что Беня невиновен, а вы тут что кукарекали??? Умойтесь, сучки! Если бы реально было что-то серьезное им совершено по этим статьям, то его бы не выпустили под залог - факт!

    Дело изначально было сфабриковано и шито белыми нитками. Теперь главное найти виноватых расистов, из-за которых Менди незаконно длительное время удерживался за решеткой, чтобы они понесли ответственность по всей строгости закона!

    #ЧерныеЖизниВажны
    #МендиНеВиноват

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  3. hunter022 07.01.2022 18:37 # hunter022
    Посмотрим сериал бегство от правосудия в главной роли Менди.

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  4. dexter 07.01.2022 18:30 # dexter
    Сру-манк лично летал в мочестер, делать судье миньет.

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  5. suddenly 07.01.2022 18:28 # suddenly
    Требования true-manc об освобождении были удовлетворены. Правда частично, ведь само дело не закрыто.

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  6. electric 07.01.2022 18:23 # electric
    БАРОН проплатил шейховскими мешками!
    БАРОН!!!

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  7. chebrec 07.01.2022 18:23 # chebrec
    Вот это поворот!

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