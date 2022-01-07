Антонио заключил новый контракт с "Вест Хэмом"

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2024.

Антонио выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из "Ноттингем Форест" за 7 миллионов фунтов в 2015 году. За это время Мичейл забил 55 голов, попутно переквалифицировавшись из вингера в нападающего.



Предыдущий контракт Антонио истекал в конце следующего сезона, однако теперь Мичейл связал свое будущее с лондонским клубом до 2024 года, вдобавок стороны предусмотрели опцию продления на 12 месяцев.



Добавим, что в этом сезоне 31-летний новобранец сборной Ямайки особенно хорош, отличившись девять раз и отдав шесть результативных передач, в процессе став лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в истории Премьер-Лиги.