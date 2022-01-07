Антонио заключил новый контракт с "Вест Хэмом"

Мичейл Антонио Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2024.

Антонио выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из "Ноттингем Форест" за 7 миллионов фунтов в 2015 году. За это время Мичейл забил 55 голов, попутно переквалифицировавшись из вингера в нападающего.

Предыдущий контракт Антонио истекал в конце следующего сезона, однако теперь Мичейл связал свое будущее с лондонским клубом до 2024 года, вдобавок стороны предусмотрели опцию продления на 12 месяцев.

Добавим, что в этом сезоне 31-летний новобранец сборной Ямайки особенно хорош, отличившись девять раз и отдав шесть результативных передач, в процессе став лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в истории Премьер-Лиги.


Метки Антонио, Вест Хэм, контракты

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2022 18:00

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