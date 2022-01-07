"Арсенал" лидирует в борьбе за Влаховича
"Арсенал" лидирует в борьбе за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.
Потребность "Арсенала" в приглашении нападающего топ-уровня очевидна, ведь контракты Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа истекают в конце этого сезона, а Пьер-Эмерик Обамеянг фактически оказался выставлен на трансфер после очередного нарушения дисциплины.
На протяжении последних недель поступала противоречивая информация насчет интереса "канониров" насчет Влаховича. Сообщалось даже, что Душан отверг интерес лондонцев и хочет перейти в более серьезный клуб.
Однако известный инсайдер "Арсенала" из The Athletic Дэвид Орнстейн утверждает, что "канониры" имеют наивысшие шансы заполучить 21-летнего серба, если тот покинет "Фиорентину" в январе.
Влахович, забивший 18 голов в 22 матчах этого сезона, не собирается продлевать свой контракт, рассчитанный до 2023 года, и это подталкивает "Фиорентину" к продаже своего бомбардира — если не в январе, то грядущим летом.
Козырем "Арсенала" в борьбе за Влаховича является принадлежащий "канонирам" полузащитник Лукас Торрейра, который этот сезон весьма плодотворно проводит за "Фиорентину" на правах аренды.
Вместе с тем во Флоренции есть ощущение, что сам Душан не хочет покидать Серию А и предпочтет отправиться в "Ювентус".
07.01.2022 16:00
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З Джакой не поладят)
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Не помню, чтоб югославы здорово играли в Арсенале.
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