"Арсенал" лидирует в борьбе за Влаховича

"Арсенал" лидирует в борьбе за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

Потребность "Арсенала" в приглашении нападающего топ-уровня очевидна, ведь контракты Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа истекают в конце этого сезона, а Пьер-Эмерик Обамеянг фактически оказался выставлен на трансфер после очередного нарушения дисциплины.



На протяжении последних недель поступала противоречивая информация насчет интереса "канониров" насчет Влаховича. Сообщалось даже, что Душан отверг интерес лондонцев и хочет перейти в более серьезный клуб.



Однако известный инсайдер "Арсенала" из The Athletic Дэвид Орнстейн утверждает, что "канониры" имеют наивысшие шансы заполучить 21-летнего серба, если тот покинет "Фиорентину" в январе.



Влахович, забивший 18 голов в 22 матчах этого сезона, не собирается продлевать свой контракт, рассчитанный до 2023 года, и это подталкивает "Фиорентину" к продаже своего бомбардира — если не в январе, то грядущим летом.



Козырем "Арсенала" в борьбе за Влаховича является принадлежащий "канонирам" полузащитник Лукас Торрейра, который этот сезон весьма плодотворно проводит за "Фиорентину" на правах аренды.



Вместе с тем во Флоренции есть ощущение, что сам Душан не хочет покидать Серию А и предпочтет отправиться в "Ювентус".