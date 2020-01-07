МЮ предложил Погба стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-Лиги

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" предложил Полю Погба новый контракт, выразив готовность сделать французского полузащитника самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-Лиги.

Как известно, действующий контракт Погба истекает в конце этого сезона. В свое время "Юнайтед" потратил 89 миллионов фунтов на возвращение Поля из "Ювентуса", и вполне логично, что "красные дьяволы" не готовы мириться с уходом такого дорогостоящего игрока безо всякой компенсации.

Агент 28-летнего француза Мино Райола уже волен свободно вести переговоры с зарубежными клубами, однако "Юнайтед" предпринял отчаянную попытку этому помешать.

По информации The Sun, "дьяволы" предложили Погба новый контракт с зарплатой в 500 тыс. фунтов в неделю — это минимум на 100 тыс. фунтов в неделю больше, чем Поль может получить где-либо еще в Европе.

Ответа на это предложение пока не последовало. Завершающий восстановление после травмы Погба взял время на размышления.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 07.01.2022 15:40 # ensiferum
    Наркоманы либо в МЮ, либо в Сан.

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  2. shearer1 07.01.2022 15:28 # shearer1
    Бизнес кар!

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  3. sunsstorm 07.01.2022 15:25 # sunsstorm
    Капец Рагник лукакнется, если эта сделка состоится

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  4. alienripley 07.01.2022 15:19 # alienripley
    Зачем.. гнать его ман.юнт. должен

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  5. suddenly 07.01.2022 15:15 # suddenly
    Не удивлён, что такую информацию выдаёт The Sun

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  6. gameboy 07.01.2022 15:15 # gameboy
    во мешки

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  7. hunter022 07.01.2022 15:12 # hunter022
    Покупок в январе не будет у Юнайтед все деньги пойдут Почбе в карман.

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  8. yaxaaabalya 07.01.2022 15:12 # yaxaaabalya
    Мммм,если подпишут,то нам еще года 3 не светит нихуя божееееее

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  9. mancunia-planet 07.01.2022 15:11 # mancunia-planet
    А хули САФ это терпит тоже не понятно, он же глыба или его всё устраивает? Если это правда, то плохи дела, и так всё невероятно хуйова. Бляди в рукодстве сидят, только ради бабок и существует эта епучая конторка! Пидарасы!

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  10. chelsea-69 07.01.2022 15:02 # chelsea-69
    взял время... он вахуе просто

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