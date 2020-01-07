МЮ предложил Погба стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-Лиги
"Манчестер Юнайтед" предложил Полю Погба новый контракт, выразив готовность сделать французского полузащитника самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-Лиги.
Как известно, действующий контракт Погба истекает в конце этого сезона. В свое время "Юнайтед" потратил 89 миллионов фунтов на возвращение Поля из "Ювентуса", и вполне логично, что "красные дьяволы" не готовы мириться с уходом такого дорогостоящего игрока безо всякой компенсации.
Агент 28-летнего француза Мино Райола уже волен свободно вести переговоры с зарубежными клубами, однако "Юнайтед" предпринял отчаянную попытку этому помешать.
По информации The Sun, "дьяволы" предложили Погба новый контракт с зарплатой в 500 тыс. фунтов в неделю — это минимум на 100 тыс. фунтов в неделю больше, чем Поль может получить где-либо еще в Европе.
Ответа на это предложение пока не последовало. Завершающий восстановление после травмы Погба взял время на размышления.
07.01.2022 15:00
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Наркоманы либо в МЮ, либо в Сан.
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Бизнес кар!
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Капец Рагник лукакнется, если эта сделка состоится
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Зачем.. гнать его ман.юнт. должен
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Не удивлён, что такую информацию выдаёт The Sun
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во мешки
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Покупок в январе не будет у Юнайтед все деньги пойдут Почбе в карман.
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Мммм,если подпишут,то нам еще года 3 не светит нихуя божееееее
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А хули САФ это терпит тоже не понятно, он же глыба или его всё устраивает? Если это правда, то плохи дела, и так всё невероятно хуйова. Бляди в рукодстве сидят, только ради бабок и существует эта епучая конторка! Пидарасы!
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взял время... он вахуе просто
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