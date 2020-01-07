МЮ предложил Погба стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-Лиги

"Манчестер Юнайтед" предложил Полю Погба новый контракт, выразив готовность сделать французского полузащитника самым высокооплачиваемым игроком в истории Премьер-Лиги.

Как известно, действующий контракт Погба истекает в конце этого сезона. В свое время "Юнайтед" потратил 89 миллионов фунтов на возвращение Поля из "Ювентуса", и вполне логично, что "красные дьяволы" не готовы мириться с уходом такого дорогостоящего игрока безо всякой компенсации.



Агент 28-летнего француза Мино Райола уже волен свободно вести переговоры с зарубежными клубами, однако "Юнайтед" предпринял отчаянную попытку этому помешать.



По информации The Sun, "дьяволы" предложили Погба новый контракт с зарплатой в 500 тыс. фунтов в неделю — это минимум на 100 тыс. фунтов в неделю больше, чем Поль может получить где-либо еще в Европе.



Ответа на это предложение пока не последовало. Завершающий восстановление после травмы Погба взял время на размышления.