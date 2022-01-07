40-летний голкипер Вилли Кабальеро продлил контракт с "Саутгемптоном" до конца этого сезона.

Кабальеро находился без клуба после расставания с "Челси" в конце прошлого сезона, но в начале декабря откликнулся на сигнал SOS "Саутгемптона", который потерял с травмами своего первого номера Алекса Маккарти и его дублера Фрэйзера Форстера.



Изначально Вилли заключил контракт только на один месяц. Однако своей игрой против " Арсенала" и "Кристал Пэлас", а также своей работой на тренировках произвел впечатление на наставника "святых" Ральфа Хазенхюттля, и тот решил продлить аргентинского ветерана до конца сезона.



"Вилли обладает замечательным характером, и он значительно освежил нашу вратарскую группу. Со своим опытом, он стал абсолютно важной частью этой группы, и по этой причине мы захотели убедить его остаться до конца сезона, и я очень рад, что он решился на это", — сообщил Хазенхюттль.