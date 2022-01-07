"Астон Вилла" арендовала Коутиньо

"Астон Вилл" взяла полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в аренду до конца сезона с опцией выкупа.

Согласно слухам, до шести клубов Премьер-Лиги хотели заполучить Коутиньо в январе. Однако выбор Филиппе пал на "Астон Виллу", возглавляемую его бывшим партнером по "Ливерпулю" Стивеном Джеррардом.



Коутиньо еще предстоит получить разрешение на работу и пройти медицинское обследование. В Бирмингем 29-летний бразилец прибудет в течение ближайших 48 часов.



Как сообщает Sky Sports, Коутиньо рассматривает "Виллу" не только как место, где он сможет играть регулярно. Филиппе впечатлен амбициями Джеррарда и его планами на будущее.



Если с рабочей визой не возникнет задержек, Коутиньо сможет дебютировать за "Виллу" в домашнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 15 января.