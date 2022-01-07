"Астон Вилла" арендовала Коутиньо
"Астон Вилл" взяла полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в аренду до конца сезона с опцией выкупа.
Согласно слухам, до шести клубов Премьер-Лиги хотели заполучить Коутиньо в январе. Однако выбор Филиппе пал на "Астон Виллу", возглавляемую его бывшим партнером по "Ливерпулю" Стивеном Джеррардом.
Коутиньо еще предстоит получить разрешение на работу и пройти медицинское обследование. В Бирмингем 29-летний бразилец прибудет в течение ближайших 48 часов.
Как сообщает Sky Sports, Коутиньо рассматривает "Виллу" не только как место, где он сможет играть регулярно. Филиппе впечатлен амбициями Джеррарда и его планами на будущее.
Если с рабочей визой не возникнет задержек, Коутиньо сможет дебютировать за "Виллу" в домашнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 15 января.
07.01.2022 13:00
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Последние комментарии:
Гомогуннеры даже его не смогли арендовать.
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Вот это поворот.
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эпичный трансферный фэйл скузнявой собачонки свини жи
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спасибо что не в Арсенал. сбитый летчик
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Любопытно, почём в ФФ будет
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красиво Геррард уводит супер-звёзд, пенсы уже схемки, вестимо, пилили с ним:)
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ТОПАРЬ ВЕРНУСЛЯ КАРАТЬ АПЛочку
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