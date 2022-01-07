"Астон Вилла" арендовала Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Астон Вилл" взяла полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в аренду до конца сезона с опцией выкупа.

Согласно слухам, до шести клубов Премьер-Лиги хотели заполучить Коутиньо в январе. Однако выбор Филиппе пал на "Астон Виллу", возглавляемую его бывшим партнером по "Ливерпулю" Стивеном Джеррардом.

Коутиньо еще предстоит получить разрешение на работу и пройти медицинское обследование. В Бирмингем 29-летний бразилец прибудет в течение ближайших 48 часов.

Как сообщает Sky Sports, Коутиньо рассматривает "Виллу" не только как место, где он сможет играть регулярно. Филиппе впечатлен амбициями Джеррарда и его планами на будущее.

Если с рабочей визой не возникнет задержек, Коутиньо сможет дебютировать за "Виллу" в домашнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 15 января.


Метки аренда, Астон Вилла, Барселона, Коутиньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1318

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 07.01.2022 13:55 # chelsea88
    Гомогуннеры даже его не смогли арендовать.

    (ответить)

  2. sufferwell 07.01.2022 13:51 # sufferwell
    Вот это поворот.

    (ответить)

  3. true-manc 07.01.2022 13:50 # true-manc
    эпичный трансферный фэйл скузнявой собачонки свини жи

    (ответить)

  4. acceptodessa 07.01.2022 13:22 # acceptodessa
    спасибо что не в Арсенал. сбитый летчик

    (ответить)

  5. shakur 07.01.2022 13:21 # shakur
    Любопытно, почём в ФФ будет

    (ответить)

  6. alexomck 07.01.2022 13:21 # alexomck
    красиво Геррард уводит супер-звёзд, пенсы уже схемки, вестимо, пилили с ним:)

    (ответить)

  7. largo-winch 07.01.2022 13:08 # largo-winch
    ТОПАРЬ ВЕРНУСЛЯ КАРАТЬ АПЛочку

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: