"Ньюкасл" объявил о покупке Триппьера

"Ньюкасл" объявил о приобретении правого защитника "Атлетико" и сборной Англии Кирана Триппьера. Сделка оценивается в 12 миллионов фунтов плюс бонусы.

31-летний Триппьер заключил контракт до 2024 года и стал первым приобретением "Ньюкасла" при новых владельцах из Саудовской Аравии и при новом главном тренере Эдди Хау.



Киран, уже знакомый с Хау по совместной работе в "Бернли", провел в Мадриде два с половиной сезона, выиграв Ла Лигу в прошлом сезоне.



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не хотел терять Триппьера, который был для него основным игроком, однако Киран настоял на возвращении на родину.



"Я осознаю, что впереди у нас много работы, но я хорошо знаю требования Премьер-Лиги, а также знаю, что это удивительный клуб с очень талантливыми игроками. Мне не терпится начать, и я предвкушаю, как выйду на поле "Сент-Джеймс Парк" в качестве игрока "Ньюкасла", — сообщил Триппьер.