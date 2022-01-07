"Ньюкасл" объявил о покупке Триппьера
"Ньюкасл" объявил о приобретении правого защитника "Атлетико" и сборной Англии Кирана Триппьера. Сделка оценивается в 12 миллионов фунтов плюс бонусы.
31-летний Триппьер заключил контракт до 2024 года и стал первым приобретением "Ньюкасла" при новых владельцах из Саудовской Аравии и при новом главном тренере Эдди Хау.
Киран, уже знакомый с Хау по совместной работе в "Бернли", провел в Мадриде два с половиной сезона, выиграв Ла Лигу в прошлом сезоне.
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не хотел терять Триппьера, который был для него основным игроком, однако Киран настоял на возвращении на родину.
"Я осознаю, что впереди у нас много работы, но я хорошо знаю требования Премьер-Лиги, а также знаю, что это удивительный клуб с очень талантливыми игроками. Мне не терпится начать, и я предвкушаю, как выйду на поле "Сент-Джеймс Парк" в качестве игрока "Ньюкасла", — сообщил Триппьер.
07.01.2022 12:00
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он, вроде, в сиденье на своей половине не особый спец. хау на какие-то лихие контры рассчитывает или собирают что получится.
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