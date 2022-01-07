"Ньюкасл" объявил о покупке Триппьера

Киран Триппьер "Ньюкасл" объявил о приобретении правого защитника "Атлетико" и сборной Англии Кирана Триппьера. Сделка оценивается в 12 миллионов фунтов плюс бонусы.

31-летний Триппьер заключил контракт до 2024 года и стал первым приобретением "Ньюкасла" при новых владельцах из Саудовской Аравии и при новом главном тренере Эдди Хау.

Киран, уже знакомый с Хау по совместной работе в "Бернли", провел в Мадриде два с половиной сезона, выиграв Ла Лигу в прошлом сезоне.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не хотел терять Триппьера, который был для него основным игроком, однако Киран настоял на возвращении на родину.

"Я осознаю, что впереди у нас много работы, но я хорошо знаю требования Премьер-Лиги, а также знаю, что это удивительный клуб с очень талантливыми игроками. Мне не терпится начать, и я предвкушаю, как выйду на поле "Сент-Джеймс Парк" в качестве игрока "Ньюкасла", — сообщил Триппьер.


Метки Атлетико, Ньюкасл, трансферы, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 536

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 07.01.2022 12:38 # alexomck
    он, вроде, в сиденье на своей половине не особый спец. хау на какие-то лихие контры рассчитывает или собирают что получится.

    (ответить)

  2. arsfann 07.01.2022 12:09 # arsfann
    Лучше бы Ааронса из Норвича купили чем этого старпера

    (ответить)

  3. weorlfc 07.01.2022 12:03 # weorlfc
    Чемпионшип выиграет

    (ответить)

  4. makeewadim 07.01.2022 12:02 # makeewadim
    Клоуны подъехали

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: