"Юнайтед" не планирует покупать в январе

"Манчестер Юнайтед" едва ли совершит какие-либо приобретения в зимнее трансферное окно.

В прошлом месяце пресса неоднократно сообщала, что "Юнайтед" собирается поддержать своего временного наставника Ральфа Рангника на трансферном рынке.



Ожидалось, что "красные дьяволы" попытаются обзавестись новым центральным полузащитником, как минимум. Однако talkSPORT стало известно, что клуб решил поберечь деньги на лето.



"Насколько нам известно, какие-либо значительные приобретения в этом месяце маловероятны. Они собираются хорошо потратиться летом, особенно на укрепление центра поля", — утверждает источник.