Рюдигер не будет спешить с решением насчет своего будущего

Защитник Антонио Рюдигер не спешит подписывать предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов и все еще может продлить свое пребывание в "Челси".

Ранее на текущей неделе издание Sky Sports сообщило, что "Реал", ПСЖ, "Бавария" и "Ювентус" вступили в переговоры с представителями Рюдигера, надеясь уже в этом месяце заключить предварительное соглашение с Антонио, чтобы грядущим летом подписать игрока сборной Германии свободным агентом.



Сейчас Sky Sports добавляет, что за ситуацией вокруг Рюдигера внимательно наблюдает и "Барселона", однако 28-летний защитник не будет принимать поспешных решений.



В данный момент Рюдигер сосредоточен на выступлении за "Челси" в остатке сезона. Антонио даже может заключить новую сделку "синими", но те должны сделать его самым высокооплачиваемым защитником в Премьер-Лиге.



Денежный аспект имеет большое значение для Рюдигера, ведь следующий контракт будет последним крупным в его карьере, однако главный фактор для Антонио — это все-таки спортивный проект.



Рюдигер знает, что пока с ним могут общаться только зарубежные клубы, и понимает, что летом к нему может появиться интерес из Премьер-Лиги — например, заполучить Антонио хотел бы наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник, который после окончания сезона переходит на роль консультанта "красных дьяволов" и который знаком с братом-агентом игрока.