Два клуба Премьер-Лиги заинтересованы в Кантуэлле
Два клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приобретении полузащитника "Норвича" Тодда Кантуэлла.
Не так давно Кантуэллу прочили звездное будущее, но в этом сезоне игра 23-летнего англичанина заметно потускнела.
Кантуэлл отметился только двумя выходами в старте в рамках Премьер-Лиги после назначения Дина Смита главным тренером "канареек". Всего Тодд сыграл восемь матчей в чемпионате, не совершив ни одного результативного действия.
По информации Sky Sports, ситуация Кантуэлла привлекла внимание "Ньюкасла" и еще одного неназванного клуба Премьер-Лиги.
Контракт Тодда истекает в конце этого сезона, однако "Норвичу" принадлежит опция его продления на 12 месяцев.
Ожидается, что суммы в 15-20 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы убедить аутсайдера Премьер-Лиги отпустить Кантуэлла в январе.
07.01.2022 09:00
Просмотров: 213
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: