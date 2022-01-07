Два клуба Премьер-Лиги заинтересованы в Кантуэлле

Тодд Кантуэлл Два клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приобретении полузащитника "Норвича" Тодда Кантуэлла.

Не так давно Кантуэллу прочили звездное будущее, но в этом сезоне игра 23-летнего англичанина заметно потускнела.

Кантуэлл отметился только двумя выходами в старте в рамках Премьер-Лиги после назначения Дина Смита главным тренером "канареек". Всего Тодд сыграл восемь матчей в чемпионате, не совершив ни одного результативного действия.

По информации Sky Sports, ситуация Кантуэлла привлекла внимание "Ньюкасла" и еще одного неназванного клуба Премьер-Лиги.

Контракт Тодда истекает в конце этого сезона, однако "Норвичу" принадлежит опция его продления на 12 месяцев.

Ожидается, что суммы в 15-20 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы убедить аутсайдера Премьер-Лиги отпустить Кантуэлла в январе.


Метки Кантуэлл, Норвич, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2022 09:00

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