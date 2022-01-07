"Ньюкасл" сделает новое предложение по Диего Карлосу
"Ньюкасл" планирует сделать улучшенное предложение о покупке центрального защитника "Севильи" Диего Карлоса.
Не сумев переманить Стива Ботмана из "Лилля", "Ньюкасл" переключил свое внимание на Карлоса.
По информации talkSPORT, "сороки" уже сделали одно предложение по 28-летнему бразильцу, но сумма в 25 миллионов фунтов не устроила "Севилью".
Однако "Ньюкасл" не собирается отступать и готов предпринять вторую попытку. Чтобы убедить "Севилью" пойти на сделку, "сорокам", возможно, придется расстаться с 40 млн. фунтов.
Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги команда Эдд Хау пропустила уже 42 гола — в среднем более двух за матч.
07.01.2022 08:00
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