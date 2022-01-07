Роналду может уйти из "Юнайтед" летом

Нападающий Криштиану Роналду задумывается об уходе из "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

Прошлым летом Роналду вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса", заключив контракт до 2023 года и став самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги.



В этом сезоне Криштиану забил уже 14 голов за "красных дьяволов", однако не утихают дискуссии о том, сделал ли приход 36-летнего португальца команду сильнее.



По информации Daily Star, будущее Роналду на "Олд Траффорд" зависит от персоны следующего главного тренера. Криштиану уже дал понять своему клубу, что не хочет видеть в этой роли Ральфа Рангника, принявшего "Юнайтед" до конца сезона.



Позиция Роналду подвергает повышенному давлению заступающего на должность исполнительного директора "Юнайтед" Ричарда Арнольда. С одной стороны, он должен принять лучшее решение для "дьяволов", с другой он хотел бы угодить дорогостоящему игроку и символу клуба.