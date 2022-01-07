Жоау Канселу: "Ложный фулбек" или лучший атакующий защитник в мире

Многие эксперты называют португальца Жоау Канселу лучшим атакующим защитником прямо сейчас. Его адаптация в Премьер-Лиге не была простой, но в данный момент португалец действительно очень хорош в роли "ложного фулбека", часто выступающего в "Манчестер Сити" плеймейкером при подключениях вперед.

Канселу гордится тем, что многие его считают лучшим атакующим защитником в мире, но его не очень беспокоит статистика. Первый год в "Сити" для Жоау был тяжелым, но уже в прошлом сезоне он был хорош, а с августа стал просто незаменимым для Пепа Гвардиолы и наиболее используемым им игроком в команде. В матче с "Ньюкаслом" в декабре он не только отдал очередную результативную передачу, но и забил свой первый гол в текущем чемпионате, добавив к нему дежурный уже "клин-шит".



Хотя Канселу счастлив отметиться в финальном протоколе матча, он использует пример соотечественника Бернарду Силвы, чтобы показать, почему он не уделяет большого внимания статистике.



"Люди обычно много смотрят на статистику — на голы и результативные передачи. Я не смотрю на все это. Я думаю, что мой прошлый сезон тоже был очень хорошим, хотя очевидно, что в этом сезоне мои цифры великолепны", — говорит Канселу.



"Я понимаю, что некоторые люди будут смотреть только на вашу статистику, но у нас есть также некоторые футболисты, чью великолепную игру сложно описать цифрами. Например, Бернарду Силва — исключительный игрок. В этом сезоне у него хорошие показатели по голам и ассистам, но в прошлом чемпионате его статистика была не такой хорошей, как сейчас. Тем не менее, я считал его и тогда, и сейчас одним из лучших в мире".



"Если анализировать игрока только по цифрам, это все относительно. Я не обращаю особого внимания на статистику. Я просто сосредоточен на хороших результатах команды и стараюсь вносить свой вклад в игру "Сити".



Нет никаких сомнений в том, что Канселу сыграл важную роль в том, что "Сити" выиграл чемпионат в прошлом сезоне и уверенно возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги сейчас. Его умная игра между линиями и подключения к атакам регулярно ставят в тупик соперников. В сезоне, где особенно выделяют фланговых защитников, таких как Рис Джеймс и Трент Александер-Арнольд, Пеп Гвардиола имеет свой козырь на правом фланге обороны, который старается использовать всегда — Канселу не сыграл лишь в одном матче чемпионата по причине дисквалификации.



27-летний игрок перебрался в "Сити", чтобы закрепиться на международной арене, и менеджер сборной Португалии Фернанду Сантуш недавно похвалил Канселу, назвав того лучшим в мире на своей позиции.



"Очевидно, что это повод для гордости, если кто-то говорит, что вы лучший в мире. Я упорно работаю каждый день, чтобы быть лучшим — на тренировках и в матчах. Я профессионал в полной мере, работаю над собой 24 часа в сутки, потому для меня это повод для гордости. Тем более, когда такие слова говорит тренер твоей национальной команды".



Подобно тому как Гвардиола ранее доказал, что грамотное использование "ложной девятки" приводит к тому, что команде не всегда нужен нападающий, влияние Канселу принесло ему уникальный ярлык "ложного фулбека". Гвардиола действительно в некоторых матчах дает Канселу большую свободу и использует его в качестве плеймейкера, а сам Жоау очень хорошо справляется со своими творческими обязанностями, в то же время успевая выполнять "повседневную работу" в защите.



Канселу — одаренный футболист, но именно в "Сити" он нашел свой дом и клуб, где его таланты используются максимально эффективно. Есть известная цитата из дерби Манчестера 1989 года, когда Энди Хинчклифф установил счет 5:1 в пользу "Сити", а комментатор Клайв Тилдсли выдал фразу: "И вы же помните, он — правый защитник!". Так вот она подходит для многих матчей с участием Канселу и для всех его голов.



Его статистика в этом сезоне впечатляет, мягко говоря. В Премьер-лиге его 862 передач — лучший результат в дивизионе, но особенно бросается в глаза атакующий вклад Канселу в игре "Ман Сити". Он нанес 26 ударов по воротам — это лишь немного меньше, чем статистика его соотечественников Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша. Никто в "Сити" не выполняет больше кроссов, чем Канселу, а процент точности его передач, 85.7% — это очень высокий результат для игрока, который редко отдает пас ближнему, а почти всегда старается обострять игру.



34 успешных отбора и 38 перехватов говорят о том, что Канселу не забывает и об канонических обязанностях защитника. Дальность его передач лучше всего оценивать по ассисту в дерби Манчестера в случае с голом Бернарду Силвы, а все его голы — зрелищные. Кроме того, он регулярно участвует в голевых комбинациях в важных матчах и непосредственно причастен к взятию ворот "Челси", "Лестера" и "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне.



Лучшим атакующим защитником Канселу называет не только главный тренер его национальной сборной, но и некогда оплот обороны "Юнайтед" Рио Фердинанд: "Он играет как защитник, но это не обычный защитник. Он часто появляется в центре поля. Когда "Сити" долго владеет мячом, его позиция — в центре поля, почти на позиции плеймейкера. Это безумие, но очевидно, что это идея Пепа — он видит игру иначе, чем другие".



Жоау пришлось преодолеть личное горе, чтобы достичь своего нынешнего статуса. В 2013 году случилась трагическая автомобильная авария, в результате которой Жоау и его младший брат Педру остались целыми и невредимыми, но погибла их мать Филомена. В тот момент 18-летний парень задумался, хочет ли он вообще играть в футбол.



Его отец убедил Жоау, что тот должен максимально использовать свою жизнь в честь матери, и движимый этими амбициями, он играл для нее, что и стало его направляющей силой в достижении успеха. Все тренеры Канселу отмечали его исключительно профессиональное отношение к тренировкам и характер бойца.



Недавно Жоау сказал в интервью португальскому телевидению: "Я знаю, что моя мама гордится моей карьерой. Единственное, чего мне не хватает — это ее. Сегодня у меня есть все: красивая дочь, счастливая семья, и она заслужила увидеть мой успех больше, чем кто-либо, но я знаю, что она определенно гордится мной".



Бывший капитан "Сити" Ричард Данн красноречиво резюмировал насколько важен Канселу для "горожан" сейчас: "В этом стиле футбола он совершенен. Он прекрасно играет как "десятка", находясь при этом на позиции правого защитника. Если он оказывается на позиции вингера — он вингер, в центре поля — плеймейкер, на своей родной позиции — защитник. Для меня он выдающийся игрок".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru