Лингард передумал оставаться в "Юнайтед"

Вингер Джесси Лингард принял решение ускорить свой уход "Манчестер Юнайтед" и надеется присоединиться к "Вест Хэму" уже в январе.

В прошлом месяце пресса появилась информация, что Лингард не будет менять клуб в январе, а дождется, пока истечет его контракт летом. Сообщалось, что Джесси надеется произвести впечатление на нового наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника во второй половине сезона.



Однако надежда быстро сменилась на разочарование. Как и многие другие игроки в раздевалке "красных дьяволов", Лингард чувствует себя несчастным и больше не хочет терять время даром.



Удивительно, но в этом сезоне 29-летний Лингард сыграл за сборную Англии больше минут, чем за свой клуб в Премьер-Лиге, и Джесси уже не верит, что при Рангнике ситуация изменится.



Daily Mirror ожидает, что теперь "Вест Хэм", арендовавший Лингарда на вторую половину прошлого сезона, попытается выкупить Джесси. По крайней мере, сам игрок хочет именно этого.