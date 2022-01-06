"Тоттенхэм" хочет купить Траоре и сделать из него вингбека

Адама Траоре "Тоттенхэм" собирается возобновить переговоры о покупке вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.

После своего назначения главным тренером "Тоттенхэма" прошлым летом Нуну Эшпириту Санту уже пытался заманить Траоре в Северный Лондон, но безуспешно.

Теперь место Нуну занимает Антонио Конте, но интерес "Тоттенхэма" к Траоре сохраняется. По информации The Athletic, нынешний наставник "шпор" задумал сделать из Адамы правого вингбека.

Ожидается, что на сей раз "волки" будут сговорчивее, ведь Траоре так и не согласился на новый контракт, а от его действующего остается 18 месяцев.

Сейчас 25-летний испанец оценивается в 20 миллионов фунтов, но "Тоттенхэм" готов включить в сделку своего защитника Мэтта Дохерти, который в 2020 году прибыл к "шпорам" как раз из "Вулверхэмптона".


Метки Вулверхэмптон, Тоттенхэм, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2022 23:00

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  1. chelsiukpro 06.01.2022 23:44 # chelsiukpro
    Сейчас 25-летний испанец оценивается в 20 миллионов фунтов, но "Тоттенхэм" готов включить в сделку своего защитника Мэтта Дохерти

    Да да так и взяли неликвид Дохерти :)) он не кому даже за бесплатно не нужен!

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  2. suddenly 06.01.2022 23:14 # suddenly
    Зачем ему менять шило на мыло?

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