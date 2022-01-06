"Тоттенхэм" хочет купить Траоре и сделать из него вингбека

"Тоттенхэм" собирается возобновить переговоры о покупке вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.

После своего назначения главным тренером "Тоттенхэма" прошлым летом Нуну Эшпириту Санту уже пытался заманить Траоре в Северный Лондон, но безуспешно.



Теперь место Нуну занимает Антонио Конте, но интерес "Тоттенхэма" к Траоре сохраняется. По информации The Athletic, нынешний наставник "шпор" задумал сделать из Адамы правого вингбека.



Ожидается, что на сей раз "волки" будут сговорчивее, ведь Траоре так и не согласился на новый контракт, а от его действующего остается 18 месяцев.



Сейчас 25-летний испанец оценивается в 20 миллионов фунтов, но "Тоттенхэм" готов включить в сделку своего защитника Мэтта Дохерти, который в 2020 году прибыл к "шпорам" как раз из "Вулверхэмптона".