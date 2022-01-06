Коутиньо примет решение насчет своего будущего в пятницу

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо примет решение насчет своего возвращения в Премьер-Лигу в пятницу.

В январе 2018 "Ливерпуль" продал Коутиньо в "Барселону" за 146 миллионов фунтов, однако сейчас Филиппе намерен вернуться в Премьер-Лигу.



Как утверждает Sky Sports, Коутиньо хочет перейти в амбициозный клуб, где он сможет играть регулярно.



По информации источника, изначально интерес к Филиппе проявили сразу шесть английских клубов, но сейчас в борьбе за 29-летнего бразильца осталось только два серьезных претендента.



Согласно слухам, одним из этих претендентов является бывший партнер Коутиньо по "Ливерпулю", а ныне главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард, но тот отказался спекулировать на этот счет.



"Я безмерно его уважаю, но я не хочу добавлять спекуляций, потому что он принадлежит "Барселоне". Думаю, тебе не получить прозвище "волшебник", если ты не особенный игрок".



"Я могу сказать лишь хорошее о нем. Он мой друг, и вы сколько угодно можете спрашивать меня о том, о чем мне позволено говорить. Но если вы пытаетесь найти подтверждение спекуляциям или подловить меня, я вас разочарую", — цитирует Джеррарда BBC.