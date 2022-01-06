ФИФА включила Гвардиолу и Тухеля в итоговый шорт-лист на звание Тренера Года
Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Томас Тухель из "Челси" вошли в итоговый шорт-лист номинантов на звание лучшего тренера в 2021 году по версии ФИФА.
Шорт-лист из трех номинантов дополнят Роберто Манчини, который привел сборную Италии к победе на Евро-2020 прошлым летом, одолев в финале Англию.
Гвардиола в свою очередь выиграл Премьер-Лигу и Кубок Лиги в прошлом сезоне. Также "Сити" достиг финала Лиги Чемпионов, но уступил там "Челси" Тухеля.
ФИФА обещает назвать имя Тренера Года 17 января. Обладатель награды будет определен посредством голосования журналистов, фанатов, тренеров и капитанов сборных.
06.01.2022 21:00
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Говорят Фифа в этом году новую награду представят "Плакса Года" - правда там лишь один наминант -Юргенка
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