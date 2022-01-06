ФИФА включила Гвардиолу и Тухеля в итоговый шорт-лист на звание Тренера Года

Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Томас Тухель из "Челси" вошли в итоговый шорт-лист номинантов на звание лучшего тренера в 2021 году по версии ФИФА.

Шорт-лист из трех номинантов дополнят Роберто Манчини, который привел сборную Италии к победе на Евро-2020 прошлым летом, одолев в финале Англию.



Гвардиола в свою очередь выиграл Премьер-Лигу и Кубок Лиги в прошлом сезоне. Также "Сити" достиг финала Лиги Чемпионов, но уступил там "Челси" Тухеля.



ФИФА обещает назвать имя Тренера Года 17 января. Обладатель награды будет определен посредством голосования журналистов, фанатов, тренеров и капитанов сборных.