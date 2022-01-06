Три итальянских клуба обратились к Ориги

Три итальянских клуба обратились к представителям Дивока Ориги, но нападающий "Ливерпуля" предпочитает остаться в Премьер-Лиге.

Истекающий в конце сезона контракт Ориги с "Ливерпулем" предусматривает опцию продления на 12 месяцев, но для этого Дивок должен отметиться определенным количеством появлений в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Пока же Ориги выходил в Премьер-Лиге только на замену, и январь видится последней возможностью для "красных" выручить хоть какие-нибудь деньги за Дивока.



Sky Sports ожидает, что "Ливерпуль" будет готов отпустить Ориги в этом месяце за 10 миллионов фунтов, и три клуба Серии А уже обозначили интерес к 26-летнему бельгийцу.



Однако Ориги предпочитает остаться в Премьер-Лиге — даже если для этого ему придется задержаться в мерсисайдском клубе до лета.



The Telegraph в свою очередь утверждает, что Ориги находится на радаре у "Ньюкасла", который для усиления атакующей линии также рассматривает Доминика Соланке из "Борнмута", Тодда Кантуэлла из "Норвича" и Эдди Нкетиа из "Арсенала".