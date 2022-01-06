"Уотфорд" сообщил Роузу, что тот больше не сыграет за клуб

"Уотфорд" сообщил левому защитнику Данни Роузу, что тот больше не сыграет за клуб.

Роуз только в июне заключил двухлетнее соглашение с "Уотфордом", куда он перебрался свободным агентом после 14 лет в "Тоттенхэме".



С тех пор Данни сыграл лишь восемь матчей в Премьер-Лиге, угодив в опалу к главному тренеру "шершней" Клаудио Раньери.



31-летний защитник не попадал в заявку "Уотфорда" на пять последних матчей и не выходит на поле с поражения 1:3 от "Манчестер Сити" в начале декабря.



По информации Sky Sports, карьера Роза в "Уотфорде" уже окончена, хотя истинная причина этому не называется. Данни было сказано, что он больше не сыграет за клуб, и предложено уйти, пока открыто трансферное окно.