"Арсенал" оштрафован на 20 тысяч фунтов

FA оштрафовала "Арсенал" на 20 тысяч фунтов за неподобающее поведение игроков в матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" 1 января.

После домашнего поражения 1:2 от чемпионов Премьер-Лиги "канониры" затаили обиду на рефери Стюарта Аттуэлла, который назначил пенальти в их ворота, но не назначил в ворота соперника.



Также Аттуэлл в течение двух минут показал две желтые карточки Габриэлю Магальяэсу. Решение рефери изгнать бразильского защитника с поля вызвало волну недовольства среди игроков "Арсенала".



Ассоциация не оставила без внимания этот инцидент и выдвинула в адрес лондонского клуба обвинения. "Канониры" свою неправоту признали и сегодня подверглись стандартному денежному штрафу.