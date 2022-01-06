"Арсенал" оштрафован на 20 тысяч фунтов
FA оштрафовала "Арсенал" на 20 тысяч фунтов за неподобающее поведение игроков в матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" 1 января.
После домашнего поражения 1:2 от чемпионов Премьер-Лиги "канониры" затаили обиду на рефери Стюарта Аттуэлла, который назначил пенальти в их ворота, но не назначил в ворота соперника.
Также Аттуэлл в течение двух минут показал две желтые карточки Габриэлю Магальяэсу. Решение рефери изгнать бразильского защитника с поля вызвало волну недовольства среди игроков "Арсенала".
Ассоциация не оставила без внимания этот инцидент и выдвинула в адрес лондонского клуба обвинения. "Канониры" свою неправоту признали и сегодня подверглись стандартному денежному штрафу.
06.01.2022 18:00
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