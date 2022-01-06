У Гвардиолы обнаружен коронавирус

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" столкнулся с крупной вспышкой коронавируса, который был обнаружен даже у главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Уже завтра вечером "Сити" предстоит сыграть против "Суиндона" из Лиги Два в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Руководить "горожанами" от бровки в этом матче будет Родольфо Боррель, ассистент Гвардиолы.

Дело в том, что сам Гвардиола и другой его помощник Хуанма Лильо оказались в числе заразившихся коронавирусом. COVID-19 обнаружили у 21 человека в "Сити": 14 членов персонала и семи игроков первой команды.

Добавим, чемпионы Премьер-Лиги не называют имена заразившихся игроков, однако в предыдущие недели коронавирусом уже переболели Фил Фоден, Александр Зинченко, Кевин Де Брюйне.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 06.01.2022 18:38 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. akado 06.01.2022 18:14 # akado
    Ну, посмотрим, кто там "доживёт" до матча с Челси. Неужто и этих выскочек наконец затронуло. А то у Челси полсостава то с травмами, то с ковидом, а голубые на изичах играют всей основой постоянно.

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  3. true-manc 06.01.2022 18:05 # true-manc
    Здоровья КОРОЛЮ!!!

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  4. chr1s8rown 06.01.2022 17:43 # chr1s8rown
    Шарлатан нуротан

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  5. electric 06.01.2022 17:38 # electric
    БАРОН!!!

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  6. kos9k 06.01.2022 17:22 # kos9k
    Не удивлюсь, если после это новости сразу остановят сезон, чтобы подкуп не прошел даром

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  7. moneycity 06.01.2022 17:18 # moneycity
    здоровья королю пожелайте.

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  8. hunter022 06.01.2022 17:12 # hunter022
    К домашнему износилованию кобхэмской помойки понравятся.

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  9. fog 06.01.2022 17:07 # fog
    Третий раунд Кубка Лиги или всё-таки Кубка Англии?

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  10. gerrard08 06.01.2022 17:07 # gerrard08
    Понятно, пришли к выводу, что дворовую команду может быть и получится пройти без помощи купленных мед справок для игроков и всей бензоколонки.

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