У Гвардиолы обнаружен коронавирус

"Манчестер Сити" столкнулся с крупной вспышкой коронавируса, который был обнаружен даже у главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Уже завтра вечером "Сити" предстоит сыграть против "Суиндона" из Лиги Два в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Руководить "горожанами" от бровки в этом матче будет Родольфо Боррель, ассистент Гвардиолы.



Дело в том, что сам Гвардиола и другой его помощник Хуанма Лильо оказались в числе заразившихся коронавирусом. COVID-19 обнаружили у 21 человека в "Сити": 14 членов персонала и семи игроков первой команды.



Добавим, чемпионы Премьер-Лиги не называют имена заразившихся игроков, однако в предыдущие недели коронавирусом уже переболели Фил Фоден, Александр Зинченко, Кевин Де Брюйне.