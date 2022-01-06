У Гвардиолы обнаружен коронавирус
"Манчестер Сити" столкнулся с крупной вспышкой коронавируса, который был обнаружен даже у главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Уже завтра вечером "Сити" предстоит сыграть против "Суиндона" из Лиги Два в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Руководить "горожанами" от бровки в этом матче будет Родольфо Боррель, ассистент Гвардиолы.
Дело в том, что сам Гвардиола и другой его помощник Хуанма Лильо оказались в числе заразившихся коронавирусом. COVID-19 обнаружили у 21 человека в "Сити": 14 членов персонала и семи игроков первой команды.
Добавим, чемпионы Премьер-Лиги не называют имена заразившихся игроков, однако в предыдущие недели коронавирусом уже переболели Фил Фоден, Александр Зинченко, Кевин Де Брюйне.
06.01.2022 17:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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Ну, посмотрим, кто там "доживёт" до матча с Челси. Неужто и этих выскочек наконец затронуло. А то у Челси полсостава то с травмами, то с ковидом, а голубые на изичах играют всей основой постоянно.
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Здоровья КОРОЛЮ!!!
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Шарлатан нуротан
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БАРОН!!!
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Не удивлюсь, если после это новости сразу остановят сезон, чтобы подкуп не прошел даром
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здоровья королю пожелайте.
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К домашнему износилованию кобхэмской помойки понравятся.
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Третий раунд Кубка Лиги или всё-таки Кубка Англии?
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Понятно, пришли к выводу, что дворовую команду может быть и получится пройти без помощи купленных мед справок для игроков и всей бензоколонки.
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