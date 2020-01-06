"Юнайтед" подтвердил уход Вудворда и повысил Арнольда

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Ричарда Арнольда на должность исполнительного директора с 1 февраля.

Фактически Арнольд, сейчас занимающий пост управляющего директора, возьмет на себя обязанности исполнительного вице-президента Эда Вудворда, который покидает "Юнайтед" как раз 1 февраля.



Отставка Вудворда не стала каким-то сюрпризом и была анонсирован еще в апреле — одновременно с выходом "красных дьяволов" из скандального проекта Европейской Суперлиги.



Отметим, что должность исполнительного директора пустовала на "Олд Траффорд" с 2013 года, когда ее освободил Дэвид Гилл, покинувший клуб вслед за сэром Алексом Фергюсоном.



Что касается Арнольда, то он трудится на "Юнайтед" с 2007 года, а управляющим директором стал в 2013.