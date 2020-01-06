"Юнайтед" подтвердил уход Вудворда и повысил Арнольда
"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Ричарда Арнольда на должность исполнительного директора с 1 февраля.
Фактически Арнольд, сейчас занимающий пост управляющего директора, возьмет на себя обязанности исполнительного вице-президента Эда Вудворда, который покидает "Юнайтед" как раз 1 февраля.
Отставка Вудворда не стала каким-то сюрпризом и была анонсирован еще в апреле — одновременно с выходом "красных дьяволов" из скандального проекта Европейской Суперлиги.
Отметим, что должность исполнительного директора пустовала на "Олд Траффорд" с 2013 года, когда ее освободил Дэвид Гилл, покинувший клуб вслед за сэром Алексом Фергюсоном.
Что касается Арнольда, то он трудится на "Юнайтед" с 2007 года, а управляющим директором стал в 2013.
06.01.2022 16:00
Просмотров: 416
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Теперь точно вылетят в чемпионшип
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий