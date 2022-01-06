Барнс считает, что продажа Кейта имеет смысл для "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что уход полузащитника Наби Кейта не стал бы проблемой для "красных".

На днях в испанской прессе появилась информация о том, что главный тренер "Барселоны" Хави лично заинтересован в приобретении Кейта.



В 2018 году "Ливерпуль" приобрел Наби у "РБ Лейпциг" за сумму свыше 50 миллионов фунтов, однако гвинеец до сих пор не заиграл на стабильно высоком уровне.



Сейчас у Кейта остается 18 месяцев по контракту, что делает два ближайших трансферных окна ключевыми для его долгосрочного будущего. Однако Барнс не отказался бы выгодно продать африканца.



"Если они смогут получить хорошие деньги от "Барселоны", а сам Наби захочет уйти, потому что не играет, то так тому и быть".



"Он толком не заиграл в "Ливерпуле", поэтому, если он уйдет, это не слишком навредит первой команде. Это зависит от Наби и клуба — пускай они решат, стоит это того или нет", — цитирует Барнса Liverpool Echo.