Конте: "Тоттенхэм" — середняк"

Антонио Конте Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал свой клуб "середняком".

Накануне "Челси" на классе одержал победу 2:0 над "Тоттенхэмом" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.

И если "синих" Конте назвал топ-клубом, то "шпор" относит к середнякам. Антонио просит дать ему время, чтобы это исправить.

"Нам предстоит проделать большую работу во многих аспектах, потому что за последнюю пару лет уровень "Тоттенхэма" значительно снизился. Нам нужна перестройка, а для перестройки нужны терпение и время".

"Знаю, с этим непросто смириться, особенно фанатам, но мы упорно трудимся, чтобы стать конкурентоспособными. Прямо сейчас мы являемся середняком. Мы не наверху или внизу, мы посередине".

"Когда я говорю об улучшении команды или состава, я имею ввиду все аспекты. Я хочу улучшить и настрой, чтобы совершать меньше ошибок во время матча и не совершать глупые потери мяча".

"Это часть процесса. Нам нужно, чтобы фанаты продолжали поддерживать нас, и они делают это великолепно. Однако я хочу говорить правду и говорить ясно: в данный момент мы являемся середняком, и нам нужно время", — приводит слова Конте Sky Sports.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2022 14:00

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  1. gameboy 06.01.2022 14:36 # gameboy
    контекс только с середняками и работает

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  2. largo-winch 06.01.2022 14:13 # largo-winch
    Так что готовьте отступные, ПЕТУШАРЫ

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  3. electric 06.01.2022 14:08 # electric
    Сгорел от мощей Тотенхема!!!

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  4. homer-simpson 06.01.2022 14:01 # homer-simpson
    Дон как всегда на высоте сказал правду молодец

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