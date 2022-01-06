Конте: "Тоттенхэм" — середняк"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал свой клуб "середняком".

Накануне "Челси" на классе одержал победу 2:0 над "Тоттенхэмом" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.



И если "синих" Конте назвал топ-клубом, то "шпор" относит к середнякам. Антонио просит дать ему время, чтобы это исправить.



"Нам предстоит проделать большую работу во многих аспектах, потому что за последнюю пару лет уровень "Тоттенхэма" значительно снизился. Нам нужна перестройка, а для перестройки нужны терпение и время".



"Знаю, с этим непросто смириться, особенно фанатам, но мы упорно трудимся, чтобы стать конкурентоспособными. Прямо сейчас мы являемся середняком. Мы не наверху или внизу, мы посередине".



"Когда я говорю об улучшении команды или состава, я имею ввиду все аспекты. Я хочу улучшить и настрой, чтобы совершать меньше ошибок во время матча и не совершать глупые потери мяча".



"Это часть процесса. Нам нужно, чтобы фанаты продолжали поддерживать нас, и они делают это великолепно. Однако я хочу говорить правду и говорить ясно: в данный момент мы являемся середняком, и нам нужно время", — приводит слова Конте Sky Sports.