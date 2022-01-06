Коронавирус вывел из строя Шона Дайча

Шон Дайч из "Бернли" стал очередным в Премьер-Лиге тренером, которого вывел из строя коронавирус.

Напомним, за последние недели COVID-19 переболели или все еще болеют Стивен Джеррард из "Астон Виллы", Эдди Хау из "Ньюкасла", Патрик Виейра из "Кристал Пэлас", Микель Артета из "Арсенала" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".



Очередной жертвой штамма "омикрон" стал 50-летний Дайч, у которого, как гласит заявление клуба с "Терф Мур", коронавирус был обнаружен еще в минувший вторник по результатам рутинного тестирования.



Шон уже находится на самоизоляции и теперь пропустит матч 3-го раунда Кубка Англии против "Хаддерсфилда" в субботу.