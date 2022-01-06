Светская хроника за четверг
"Манчестер Юнайтед" сделает предложение по Рубену Невешу. "Ливерпуль" близок к покупке Луиса Диаса. Стивен Джеррард позвонил Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Манчестер Юнайтед" решительно настроен приобрести полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша в этом месяце. (The Sun)
"Юнайтед" пытается купить защитника дортмундской "Боруссии" Дан-Акселя Загаду, чей контракт истекает в конце сезона. (Foot Mercato)
"Ливерпуль" близок к покупке вингера "Порту" Луиса Диаса за 60 миллионов фунтов. (The Sun)
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре начал переговоры о покупке нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги. (LazioNews24)
"Арсенал" и "Тоттенхэм" заинтересованы в нападающем "Байера" Патрике Шике. (90min)
"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за правого защитника "Брайтона" Тарика Лэмпти, оцениваемого в 50 млн. фунтов. (The Sun)
В этом месяце "Вест Хэм" предпримет новую попытку заполучить вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда. (Daily Express)
"Вест Хэм" предложил 5 млн. фунтов за нападающего "Фламенго" Габриэля Барбозу. (Sport)
"Ньюкаслу" было предложено взять защитника "Барселоны" Самюэля Умтити в аренду с опцией выкупа. (Sport)
"Ньюкасл" надеется арендовать полузащитника "Ювентуса" Аарона Рэмси. (The Times)
"Ньюкасл" — не вариант для защитника "Эвертона" Люки Диня, который, вероятно, перейдет в какой-то другой клуб Премьер-Лиги в январе. (Fabrizio Romano)
"Вест Хэм" хочет Диня, но зарплата 28-летнего француза в 100 тыс. фунтов в неделю — это чересчур для "молотобойцев". (Daily Mail)
Сержиньо Дест из "Барселоны" рассматривается "Челси" в качестве альтернативы Диню. (Daily Star)
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард лично позвонил Филиппе Коутиньо из "Барселоны", чтобы убедить бразильского плеймейкера перейти в бирмингемский клуб на правах аренды. (El Partidazo de Cope)
У "Астон Виллы" нет шансов переманить защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса. (The Athletic)
Другое
Неназванный игрок "Юнайтед" обратился к Google, чтобы узнать, кто такой Ральф Рангник, когда клуб назначил 63-летнего немца тренером. (ESPN)
Ральф Рангник поручил своему помощнику Майку Фелану сплотить раздевалку. (Daily Mirror)
"Манчестер Сити" готов предложить своей легенде Серхио Агуэро работу представителем клуба. (The Sun)
Новые владельцы "Саутгемптона" не собираются идти по пути "Ньюкасла" или "Сити", инвестируя большие деньги в новых игроков. (Daily Mail)
Премьер-Лига отменяет ПЦР-тесты, которые брались у игроков и сотрудников клубов дважды в неделю. Вместо лабораторных тестов лига делает упор на экспресс-тесты. (The Telegraph)
Англия и Ирландия готовы отказаться от подачи совместной заявки на проведение ЧМ-2030, вместо этого сосредоточившись на получении Евро-2028. (The Times)
Букмекер BetFred выплатил выигрыши тем, кто ставил на чемпионство "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги. (Liverpool Echo)
06.01.2022 12:00
Просмотров: 1392
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
занятно конечно получается, рашка ставит свою марионетку в презики другой страны, создается крыша под названием одкб, пыня полностью контролит все через марионетку, взял повысил цену на газ в 2 раза, бабки качает, народ взбунтовался - подключили крышу одкб, перех.уярили простых людей, навели порядок, просто тотальный бандитизм и рекет на международном уровне, и все из-за терпильной и о6оссаной русни, которая вечно сидит на бутылках)
(ответить)
Тайчибеков, Ермек Кенесович:
Европейцев в Казахстане сильно ущемляют при приёме на работу в государственный аппарат. Им закрыта наглухо дорога на управленческие должности. Я это стал замечать ещё с 2010 года, когда жил в городе Павлодар. Это чисто русский город, но при посещении Налогового комитета, судебных исполнителей, Акимата, я не мог вообще обнаружить ни одного „белого“ человека. К примеру, сейчас на 137 сотрудников Департамента юстиции по городу Алматы, всего 3 представительницы „белого“ европейского населения».[13]
(ответить)
https://youtube.com/watch?v=oABjZ7_krBQ&;feature=share
ЯХААААААААЙ БЭЛЯЯЯЯЯЯЯЯ
(ответить)
Экономика КЗ – это полезные ископаемые, нефть, газ, цветмет. Большинство предприятий по их переработке принадлежит иностранцам, в основном – Великобритании. Вообще, роль UK в КЗ трудно переоценить. Так, например, бывший премьер-министр UK Тони Блэр (!) был советником Назарбаева (!!). А родной брат Тони Блэра, судья Вильям Блэр осудил к тюремному заключению в Англии оппонента Назарбаева (!!!) – Мухтара Аблязова.
Так что, друзья, все розовые сопли и слюни по поводу противостояния «западные демократии» vs «байский режим елбасы» можете высморкнуть в урну.
(ответить)
НАТО на троне!!!
одкб на страпоне!!!
(ответить)
> "Манчестер Сити" готов предложить своей легенде Серхио Агуэро работу представителем клуба. (The Sun)
> Букмекер BetFred выплатил выигрыши тем, кто ставил на чемпионство "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги. (Liverpool Echo)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий