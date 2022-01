Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" сделает предложение по Рубену Невешу. "Ливерпуль" близок к покупке Луиса Диаса. Стивен Джеррард позвонил Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" решительно настроен приобрести полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша в этом месяце. (The Sun)



"Юнайтед" пытается купить защитника дортмундской "Боруссии" Дан-Акселя Загаду, чей контракт истекает в конце сезона. (Foot Mercato)



"Ливерпуль" близок к покупке вингера "Порту" Луиса Диаса за 60 миллионов фунтов. (The Sun)



Спортивный директор "Лацио" Игли Таре начал переговоры о покупке нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги. (LazioNews24)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" заинтересованы в нападающем "Байера" Патрике Шике. (90min)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за правого защитника "Брайтона" Тарика Лэмпти, оцениваемого в 50 млн. фунтов. (The Sun)



В этом месяце "Вест Хэм" предпримет новую попытку заполучить вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда. (Daily Express)



"Вест Хэм" предложил 5 млн. фунтов за нападающего "Фламенго" Габриэля Барбозу. (Sport)



"Ньюкаслу" было предложено взять защитника "Барселоны" Самюэля Умтити в аренду с опцией выкупа. (Sport)



"Ньюкасл" надеется арендовать полузащитника "Ювентуса" Аарона Рэмси. (The Times)



"Ньюкасл" — не вариант для защитника "Эвертона" Люки Диня, который, вероятно, перейдет в какой-то другой клуб Премьер-Лиги в январе. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" хочет Диня, но зарплата 28-летнего француза в 100 тыс. фунтов в неделю — это чересчур для "молотобойцев". (Daily Mail)



Сержиньо Дест из "Барселоны" рассматривается "Челси" в качестве альтернативы Диню. (Daily Star)



Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард лично позвонил Филиппе Коутиньо из "Барселоны", чтобы убедить бразильского плеймейкера перейти в бирмингемский клуб на правах аренды. (El Partidazo de Cope)



У "Астон Виллы" нет шансов переманить защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса. (The Athletic)



Другое



Неназванный игрок "Юнайтед" обратился к Google, чтобы узнать, кто такой Ральф Рангник, когда клуб назначил 63-летнего немца тренером. (ESPN)



Ральф Рангник поручил своему помощнику Майку Фелану сплотить раздевалку. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" готов предложить своей легенде Серхио Агуэро работу представителем клуба. (The Sun)



Новые владельцы "Саутгемптона" не собираются идти по пути "Ньюкасла" или "Сити", инвестируя большие деньги в новых игроков. (Daily Mail)



Премьер-Лига отменяет ПЦР-тесты, которые брались у игроков и сотрудников клубов дважды в неделю. Вместо лабораторных тестов лига делает упор на экспресс-тесты. (The Telegraph)



Англия и Ирландия готовы отказаться от подачи совместной заявки на проведение ЧМ-2030, вместо этого сосредоточившись на получении Евро-2028. (The Times)



Букмекер BetFred выплатил выигрыши тем, кто ставил на чемпионство "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги. (Liverpool Echo)