"Эвертон" и "Ньюкасл" обменялись предложениями о покупке игроков.

Как сообщает Sky Sports, "Эвертон" выразил желание приобрести 24-летнего полузащитника Шона Лонгстаффа, чей контракт истекает в конце сезона.



Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес прежде поработал с Лонгстаффом на "Сент-Джеймс Парк", однако "сороки" предпочли бы сохранить талантливого игрока до лета.



"Ньюкасл" в свою очередь, как сообщает The Telegraph, предложил 22.5 млн. фунтов за левого защитника Люку Диня, который не входит в планы Бенитеса и которому "Эвертон" уже нашел замену в лице Виталия Миколенко.



The Telegraph добавляет, что "Ньюкасл" может отпустить Лонгстаффа в "Эвертон", но только в составе сделки по 28-летнему Диню, интерес к которому также проявляет "Челси".