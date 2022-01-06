Мерфи: "Арсенал" прогрессирует, но в топ-4 не попадет"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что "Арсенал" не попадет в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Сбросив балласт в лице Пьер-Эмерика Обамеянга, "Арсенал" резко ускорился и ворвался в топ-4 Премьер-Лиги.



Однако Мерфи не думает, что "канониры" там удержатся. Данни считает, что команда Микеля Артеты слишком слабо играет на выезде, чтобы претендовать на путевку в Лигу Чемпионов.



"Думаю, в этом сезоне у них были матчи, где ты видишь прогресс и видишь структуру, которой они придерживаются. У них сыгранный состав, у них возникли хорошие связи. Ты можешь видеть, что они пытаются делать. Так что прогресс налицо".



"Думаю, главная проблема "Арсенала" — это игра на выезде. Дома они выступают нормально, но когда они играют на выезде против крепких соперников, им чего-то не хватает".



Я имею ввиду "Сити", "Юнайтед", "Ливерпуль" — всем им они проиграли на выезде".



"Они не показывают достаточной стойкости, уверенности и мастерства, чтобы финишировать в топ-4".



"Дома они выглядят лучше, поэтому их вызов в том, чтобы улучшить свою выездную форму, а это всегда сложно".



"Думаю, в конце концов им немного не хватит. И хотя они не отвлекаются на еврокубки, я не думаю, что они финишируют в топ-4", — сообщил Мерфи talkSPORT.