Мерсон: "МЮ поступил лениво, назначив Рангника"

Ральф Рангник Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что "Манчестер Юнайтед" поступил "лениво", назначив Ральфа Рангника наставником до конца сезона.

Уволив Оле Гуннара Сульшера в ноябре, "Юнайтед" не смог сразу найти постоянного рулевого и назначил в качестве временщика Рангника.

По мнению Мерсона, "красные дьяволы" поленились в этой ситуации, а Рангнику не хватает опыта работы со звездами первой величины.

"Каждый говорил мне, что Рангник — тот самый, но он никогда не работал с такого рода игроками. Он не работал с игроками такого стандарта".

"Это нормально, когда ты приходишь в клуб из низов и говоришь: "Я сделаю это". Игроки захотят этого достичь и будут тебя слушать. Но эти игроки и так на этом уровне".

"Теперь им нужен кто-нибудь особенный".

"Думаю, "Манчестер Юнайтед" поступил лениво. Они выбрали легкий вариант, не назначив постоянного тренера сразу".

"Это "Манчестер Юнайтед". Крупнейший клуб в мире. Возьмите и сделайте что-нибудь. Приглашать кого-нибудь только на шесть месяцев — это просто лениво".

"Когда люди говорят о том, что он сделал в "РБ Лейпциг" и "Шальке", я вспоминаю, что это были два клуба со дна. Конечно, сейчас "Лейпциг" поднялся, но он не может похвастать большим количеством выигранных трофеев", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мерсон, Рангник, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2022 09:00

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  1. true-manc 06.01.2022 09:13 # true-manc
    ральф сральник - эталонный шарлатан и пизд*бол, только тупые скумы с лапшой на ушах этого не поняли сразу. хотя особо отсталые сатанисты до сих пор рассчитывают на чудеса шершавомухоморного педопрессинга рагнарька, х*ли взять с дебилов сектантских

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