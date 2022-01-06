Мерсон: "МЮ поступил лениво, назначив Рангника"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что "Манчестер Юнайтед" поступил "лениво", назначив Ральфа Рангника наставником до конца сезона.
Уволив Оле Гуннара Сульшера в ноябре, "Юнайтед" не смог сразу найти постоянного рулевого и назначил в качестве временщика Рангника.
По мнению Мерсона, "красные дьяволы" поленились в этой ситуации, а Рангнику не хватает опыта работы со звездами первой величины.
"Каждый говорил мне, что Рангник — тот самый, но он никогда не работал с такого рода игроками. Он не работал с игроками такого стандарта".
"Это нормально, когда ты приходишь в клуб из низов и говоришь: "Я сделаю это". Игроки захотят этого достичь и будут тебя слушать. Но эти игроки и так на этом уровне".
"Теперь им нужен кто-нибудь особенный".
"Думаю, "Манчестер Юнайтед" поступил лениво. Они выбрали легкий вариант, не назначив постоянного тренера сразу".
"Это "Манчестер Юнайтед". Крупнейший клуб в мире. Возьмите и сделайте что-нибудь. Приглашать кого-нибудь только на шесть месяцев — это просто лениво".
"Когда люди говорят о том, что он сделал в "РБ Лейпциг" и "Шальке", я вспоминаю, что это были два клуба со дна. Конечно, сейчас "Лейпциг" поднялся, но он не может похвастать большим количеством выигранных трофеев", — сообщил Мерсон Sky Sports.
06.01.2022 09:00
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ральф сральник - эталонный шарлатан и пизд*бол, только тупые скумы с лапшой на ушах этого не поняли сразу. хотя особо отсталые сатанисты до сих пор рассчитывают на чудеса шершавомухоморного педопрессинга рагнарька, х*ли взять с дебилов сектантских
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