Мерсон: "МЮ поступил лениво, назначив Рангника"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что "Манчестер Юнайтед" поступил "лениво", назначив Ральфа Рангника наставником до конца сезона.

Уволив Оле Гуннара Сульшера в ноябре, "Юнайтед" не смог сразу найти постоянного рулевого и назначил в качестве временщика Рангника.



По мнению Мерсона, "красные дьяволы" поленились в этой ситуации, а Рангнику не хватает опыта работы со звездами первой величины.



"Каждый говорил мне, что Рангник — тот самый, но он никогда не работал с такого рода игроками. Он не работал с игроками такого стандарта".



"Это нормально, когда ты приходишь в клуб из низов и говоришь: "Я сделаю это". Игроки захотят этого достичь и будут тебя слушать. Но эти игроки и так на этом уровне".



"Теперь им нужен кто-нибудь особенный".



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" поступил лениво. Они выбрали легкий вариант, не назначив постоянного тренера сразу".



"Это "Манчестер Юнайтед". Крупнейший клуб в мире. Возьмите и сделайте что-нибудь. Приглашать кого-нибудь только на шесть месяцев — это просто лениво".



"Когда люди говорят о том, что он сделал в "РБ Лейпциг" и "Шальке", я вспоминаю, что это были два клуба со дна. Конечно, сейчас "Лейпциг" поднялся, но он не может похвастать большим количеством выигранных трофеев", — сообщил Мерсон Sky Sports.