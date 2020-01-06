Конте: "Челси" и "Тоттенхэм" несравнимы"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что в данный момент "Челси" является командой гораздо более высокого уровня, нежели "шпоры".

В среду вечером "Челси" одержал уверенную победу над "Тоттенхэмом" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги (2:0), практически не позволив "шпорам" создать опасных моментов.



После окончания дерби Конте был вынужден признать тотальное превосходство соперника.



"Это был сложный матч с самого начала. "Челси" показал, что они гораздо лучше нас. В первом тайме у нас возникали большие проблемы, но мы знали, что нам противостоит одна из лучших команд в Европе и мире".



"В прошлом году они выиграли Лигу Чемпионов, и если сравнивать две команды, то я думаю, они несравнимы. Мы говорим о команде, которая готова побеждать. Сегодня мы увидели разницу между двумя командами".



"Как я и говорил, такого рода матчи могут показать, какой отрыв существует между топ-клубами вроде "Челси" и нами. Нам было очень тяжело этим вечером, и "Челси" показал, что они гораздо сильнее нас", — сообщил Конте Sky Sports.