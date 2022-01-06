Тухель похвалил Лукаку
Главный тренер "Челси" Томас Тухель похвалил своего нападающего Ромелу Лукаку после победы 2:0 над "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги.
Извинившись за свое резонансное интервью, Лукаку был восстановлен в стартовом составе "Челси" на первый полуфинальный матч Кубка Лиги.
И хотя Ромелу не удалось отличиться, своей игрой он убедил Тухеля, что эта скандальная история осталась позади.
"Он провел сильный матч и участвовал в игре. Он продемонстрировал огромную самоотдачу при оборонительных действиях и всегда был опасен впереди. Он хорошо использовал свою физическую мощь".
"Этого я и ожидал, потому что он умеет справляться с давлением и невзгодами. После того, как мы все обсудили, он выглядел расслабленным, и я ожидал, что он сыграет таким образом", — цитирует Тухеля Sky Sports.
06.01.2022 06:00
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Псевдо-ариец прогнулся перед черным властелином
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Лукаку: "Челси говнецо и не топ клуб, тренер мудак, я не хотел сюда переходить, хотел оставаться в Интере, там лучшие болельщики, а пенсы - глиномесы"
Тухель: "Ромелу, зачем такие обидные вещи говоришь???"
Лукаку: "Ну извини"
Тухель: "Спасибо, ты замечательный парень, Ромелу".
ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
какой же тухель терпила...
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Тухель подхватил Лукаку
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