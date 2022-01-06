Тухель похвалил Лукаку

Главный тренер "Челси" Томас Тухель похвалил своего нападающего Ромелу Лукаку после победы 2:0 над "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги.

Извинившись за свое резонансное интервью, Лукаку был восстановлен в стартовом составе "Челси" на первый полуфинальный матч Кубка Лиги.



И хотя Ромелу не удалось отличиться, своей игрой он убедил Тухеля, что эта скандальная история осталась позади.



"Он провел сильный матч и участвовал в игре. Он продемонстрировал огромную самоотдачу при оборонительных действиях и всегда был опасен впереди. Он хорошо использовал свою физическую мощь".



"Этого я и ожидал, потому что он умеет справляться с давлением и невзгодами. После того, как мы все обсудили, он выглядел расслабленным, и я ожидал, что он сыграет таким образом", — цитирует Тухеля Sky Sports.