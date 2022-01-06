Тухель похвалил Лукаку

Ромелу Лукаку и Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель похвалил своего нападающего Ромелу Лукаку после победы 2:0 над "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги.

Извинившись за свое резонансное интервью, Лукаку был восстановлен в стартовом составе "Челси" на первый полуфинальный матч Кубка Лиги.

И хотя Ромелу не удалось отличиться, своей игрой он убедил Тухеля, что эта скандальная история осталась позади.

"Он провел сильный матч и участвовал в игре. Он продемонстрировал огромную самоотдачу при оборонительных действиях и всегда был опасен впереди. Он хорошо использовал свою физическую мощь".

"Этого я и ожидал, потому что он умеет справляться с давлением и невзгодами. После того, как мы все обсудили, он выглядел расслабленным, и я ожидал, что он сыграет таким образом", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Кубок Лиги, Лукаку, Тоттенхэм, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 618

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  1. kos9k 06.01.2022 08:29 # kos9k
    Псевдо-ариец прогнулся перед черным властелином

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  2. true-manc 06.01.2022 07:58 # true-manc
    Лукаку: "Челси говнецо и не топ клуб, тренер мудак, я не хотел сюда переходить, хотел оставаться в Интере, там лучшие болельщики, а пенсы - глиномесы"

    Тухель: "Ромелу, зачем такие обидные вещи говоришь???"

    Лукаку: "Ну извини"

    Тухель: "Спасибо, ты замечательный парень, Ромелу".

    ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    какой же тухель терпила...

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  3. englandonelove 06.01.2022 07:37 # englandonelove
    Тухель подхватил Лукаку

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