"Челси" сделал большой шаг к финалу Кубка Лиги

Кай Хаверц "Челси" приблизился к финалу Кубка Лиги, уверенно выиграв первый полуфинальный матч против "Тоттенхэма" со счетом 2:0.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" агрессивно начали мяч, и уже на пятой минуте "шпоры" дрогнули. Яфет Танганга не только потерял мяч на своей половине поля, но и позволил Маркосу Алонсо сделать передачу себе за спину. В результате Кай Хаверц вышел на удар по левому краю штрафной и с рикошетом от Давинсона Санчеса поразил ворота — 1:0.

Открыв счет, "синие" позволили своему сопернику подержать мяч. Однако ни моментов, ни хотя бы ударов у гостей не было.

"Челси" смотрелся гораздо солиднее и на 34-й минуте удвоил свое преимущество. После подачи со штрафного Танганга попытался головой вынести мяч, но тот предательски попал в Бена Дэвиса и отскочил в ворота — 2:0.

Еще до перерыва счет мог стать разгромным, но возвращенный в состав Ромелу Лукаку не попал по воротам, головой замыкая навесную передачу Хакима Зийеша.

Второй тайм "Тоттенхэм" начал не в пример бодрее, но это не нашло отражения на количестве моментов — забегая вперед, за весь матч "шпоры" лишь раз попали в створ, да и то был удар со штрафного в исполнении Кейна.

У "Челси" после перерыва моментов забить еще было предостаточно. Один только Тимо Вернер, вышедший на замену, мог оформлять дубль, а то и хет-трик, но мяч упорно не шел в створ.

"Челси" мог выиграть и крупнее, но даже победа 2:0 делает "синих" большим фаворитом на выход в финал турнира.

"Челси" — "Тоттенхэм" — 2:0 (2:0)

Голы: Хаверц 5, Дэвис 34 авт.

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Сарр, Аспиликуэта (Уэйл 90), Зийеш (Пулишич 79), Жоржиньо, Ньигес (Лофтус-Чик 73), Алонсо, Маунт (Ковачич 73), Лукаку, Хаверц (Вернер 45).

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга, Санчес, Дэвис, Роял, Скипп (Уинкс 73), Хейбьерг, Дохерти (Ндомбеле 45), Сон (Ло Чельсо 79), Кейн, Моура (Хиль 80).

Предупреждение: Сарр.


Метки Кубок Лиги, обзор матча, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2022 00:35

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Последние комментарии:




  1. sellman 06.01.2022 00:44 # sellman
    Матч куйня, што думает Дон? В 4ку залететь?

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  2. pozitiv4ik 06.01.2022 00:43 # pozitiv4ik
    удачи

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  3. thegodfather 06.01.2022 00:42 # thegodfather
    Ващет тут был чистейший матч на погром 4-0. Опять нефарт с реализацией

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  4. slash-lfc 06.01.2022 00:42 # slash-lfc
    Мдааааааа, ДОН. Минус Кубок Конференций, минус Кубок КОРОЛЕЙ. А что выигрывать-то будем? КУБОК КОРОЛЕЙ за Бздухелем и его помойкой отскочной

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  5. unclearness 06.01.2022 00:40 # unclearness
    Тут походу финал чорле - лузерхуйПользователь получил предупреждение

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  6. suddenly 06.01.2022 00:40 # suddenly
    Сначала слили Лигу Конференции, теперь Кубок Лиги сливают - что не сделают, что бы сосредоточиться на чемпионате.

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  7. jirrort 06.01.2022 00:40 # jirrort
    Куйня,я недоволен.Должны были больше забивать.

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  8. skydreams 06.01.2022 00:40 # skydreams
    Изи в общем-то. Спасибо ФК "Челси" за хорошую игру!

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  9. hunter022 06.01.2022 00:40 # hunter022
    Макаку извинился перед болельщиками не забив мяч в свои ворота.

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  10. sisyazavr 06.01.2022 00:39 # sisyazavr
    Тимо что делает еще в команде с таким везением?
    Радует продвижение к кубку

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  11. bezviz 06.01.2022 00:39 # bezviz
    машина

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