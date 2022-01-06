"Челси" сделал большой шаг к финалу Кубка Лиги

"Челси" приблизился к финалу Кубка Лиги, уверенно выиграв первый полуфинальный матч против "Тоттенхэма" со счетом 2:0.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" агрессивно начали мяч, и уже на пятой минуте "шпоры" дрогнули. Яфет Танганга не только потерял мяч на своей половине поля, но и позволил Маркосу Алонсо сделать передачу себе за спину. В результате Кай Хаверц вышел на удар по левому краю штрафной и с рикошетом от Давинсона Санчеса поразил ворота — 1:0.



Открыв счет, "синие" позволили своему сопернику подержать мяч. Однако ни моментов, ни хотя бы ударов у гостей не было.



"Челси" смотрелся гораздо солиднее и на 34-й минуте удвоил свое преимущество. После подачи со штрафного Танганга попытался головой вынести мяч, но тот предательски попал в Бена Дэвиса и отскочил в ворота — 2:0.



Еще до перерыва счет мог стать разгромным, но возвращенный в состав Ромелу Лукаку не попал по воротам, головой замыкая навесную передачу Хакима Зийеша.



Второй тайм "Тоттенхэм" начал не в пример бодрее, но это не нашло отражения на количестве моментов — забегая вперед, за весь матч "шпоры" лишь раз попали в створ, да и то был удар со штрафного в исполнении Кейна.



У "Челси" после перерыва моментов забить еще было предостаточно. Один только Тимо Вернер, вышедший на замену, мог оформлять дубль, а то и хет-трик, но мяч упорно не шел в створ.



"Челси" мог выиграть и крупнее, но даже победа 2:0 делает "синих" большим фаворитом на выход в финал турнира.



"Челси" — "Тоттенхэм" — 2:0 (2:0)



Голы: Хаверц 5, Дэвис 34 авт.



"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Сарр, Аспиликуэта (Уэйл 90), Зийеш (Пулишич 79), Жоржиньо, Ньигес (Лофтус-Чик 73), Алонсо, Маунт (Ковачич 73), Лукаку, Хаверц (Вернер 45).



"Тоттенхэм": Льорис, Танганга, Санчес, Дэвис, Роял, Скипп (Уинкс 73), Хейбьерг, Дохерти (Ндомбеле 45), Сон (Ло Чельсо 79), Кейн, Моура (Хиль 80).



Предупреждение: Сарр.