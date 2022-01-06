"Ливерпуль" готов отпустить Уильямса и Филлипса
"Ливерпуль" готов позволить защитникам Неко Уильямсу и Натаниэлю Филлипсу покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне 20-летний Уильямс и и 24-летний Филлипс сыграли только шесть и три матча, соответственно, за "Ливерпуль" во всех соревнованиях.
Неко опасается за свое место в сборной Уэльса в преддверии назначенный на март стыковых матчей ЧМ-2022 против Австрии, а потому попросил "красных" отпустить его в январе.
Что касается Уильямса, то "Ливерпуль" уже отклонил одно предложение насчет него — в размере 7 миллионов фунтов от неназванного клуба Премьер-Лиги, сообщает Sky Sports.
"Красные" оценивают Натаниэля в 15 млн. фунтов и ожидают новых предложений по англичанину, который в августе заключил новый контракт до 2025 года.
06.01.2022 00:05
Просмотров: 243
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что то слабая распродажа!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий