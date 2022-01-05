Тиаго Силва и Канте заразились коронавирусом

Тиаго Силва и Нголо Канте Защитник Тиаго Силва и полузащитник Нголо Канте стали очередными игроками "Челси", у которых был обнаружен коронавирус.

В прошлом месяце "Челси" столкнулся со вспышкой коронавируса и даже просил Премьер-Лигу отложить матч против "Вулверхэмптона", оставшись в ярости после отказа.

С тех пор COVID-19 так и не оставил "синих" в покое, лишив двух важных игроков в преддверии первого полуфинального матча Кубка Лиги против "Тоттенхэма".

"Это огромная потеря, потому что это два игрока огромной важности. Мы узнали об этом только сегодня утром, так что это тот еще вызов, но мы постараемся. Мы полностью верим в парней, которые сегодня сыграют", — цитирует главного тренера "Челси" Томаса Тухеля Evening Standard.


Метки Канте, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 546

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  1. hunter022 05.01.2022 23:45 # hunter022
    Эта парочка друг друга заразила

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  2. chelsiukpro 05.01.2022 23:36 # chelsiukpro
    Как не хорошо.... голубки на горизонте! Надо бы их поставить на место! А то много пиара..

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  3. cuckoldsessions 05.01.2022 23:26 # cuckoldsessions
    Здоровья императорам!

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  4. leysan 05.01.2022 23:05 # leysan
    Хуже, что на изоляции будут до самого матча с Сити

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