Тиаго Силва и Канте заразились коронавирусом
Защитник Тиаго Силва и полузащитник Нголо Канте стали очередными игроками "Челси", у которых был обнаружен коронавирус.
В прошлом месяце "Челси" столкнулся со вспышкой коронавируса и даже просил Премьер-Лигу отложить матч против "Вулверхэмптона", оставшись в ярости после отказа.
С тех пор COVID-19 так и не оставил "синих" в покое, лишив двух важных игроков в преддверии первого полуфинального матча Кубка Лиги против "Тоттенхэма".
"Это огромная потеря, потому что это два игрока огромной важности. Мы узнали об этом только сегодня утром, так что это тот еще вызов, но мы постараемся. Мы полностью верим в парней, которые сегодня сыграют", — цитирует главного тренера "Челси" Томаса Тухеля Evening Standard.
05.01.2022 23:00
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Последние комментарии:
Эта парочка друг друга заразила
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Как не хорошо.... голубки на горизонте! Надо бы их поставить на место! А то много пиара..
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Здоровья императорам!
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Хуже, что на изоляции будут до самого матча с Сити
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