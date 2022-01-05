Конте признал, что при Почеттино "Тоттенхэм" был лучше

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что сейчас "шпоры" хуже, чем во времена Маурисио Почеттино.

Сравнивая свою команду с командой Почеттино, которая добиралась до финала Лиги Чемпионов и стабильно финишировала в топ-4 Премьер-Лиги, Конте признает, что "Тоттенхэм" уже не тот.



По словам Конте, ему потребуется время, чтобы вернуть "шпор" на прежний уровень.



"Маурисио проделал замечательную работу здесь. Он взял группу молодых игроков, и они выросли в одного из претендентов на титул".



"По своему первому сезону в "Челси" я запомнил, что "Тоттенхэм" сражался с нами до конца. А в предыдущем сезоне они сражались до конца с "Лестером".



"И в то время "Тоттенхэм" всегда был на одной из четырех первых позиций. Сейчас их уровень слегка снизился, потому что многие игроки ушли в силу различных причин".



"Если нам нужно сравнить этот "Тоттенхэм" с "Тоттенхэмом" из прошлого, то "Тоттенхэм" из прошлого был командой из множества более опытных игроков. Они набрали хороший ход, чтобы что-нибудь выиграть".



"Думаю, сейчас мы заново начинаем создавать кое-что важное. У нас собраны молодые игроки, и мы должны подождать, пока они вырастут и наберутся опыта. Им также нужен правильный настрой, чтобы что-нибудь выиграть", — сообщил Конте Evening Standard.