Тухель: "Тиаго Силва — Бенджамин Баттон футбола"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал своего защитника Тиаго Силву "Бенджамином Баттоном футбола".

В свои 37 лет Силва продолжает исполнять ключевую роль в команде Тухеля, а накануне продлил свой контракт с "синими" на сезон 2022/23.



Тухель сравнивает форму бразильского ветерана с "чудом", но в то же время понимает, какая упорная работа за этим стоит.



"Он Бенджамин Баттон футбола. Я знаю, как много он трудится, какой профессиональный настрой стоит за всем этим".



"В каком-то смысле это чудо, учитывая эту лигу, это расписание, эту энергозатратность ежедневной рутины, когда твоя карьера находится на самом закате. Он принял очень смелое решение, но я знаю, как много усилий ему требуется, чтобы оставаться в форме".



"За пределами поля ему приходится заботиться о восстановлении, сне, питании. Он делает это просто выдающимся образом, и только поэтому это стало возможным".



"Мы рады, потому что новый контракт позволит ему успокоиться. Ему нужно быть спокойным, потому что он очень чувствительный и эмоциональный человек. Эти качества также делают его таким бесценным для нашей команды и нашей раздевалки. Он может чувствовать эмоции других, и поэтому он так полезен", — цитирует Тухеля Evening Standard.