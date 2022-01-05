Тухель: "Тиаго Силва — Бенджамин Баттон футбола"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал своего защитника Тиаго Силву "Бенджамином Баттоном футбола".
В свои 37 лет Силва продолжает исполнять ключевую роль в команде Тухеля, а накануне продлил свой контракт с "синими" на сезон 2022/23.
Тухель сравнивает форму бразильского ветерана с "чудом", но в то же время понимает, какая упорная работа за этим стоит.
"Он Бенджамин Баттон футбола. Я знаю, как много он трудится, какой профессиональный настрой стоит за всем этим".
"В каком-то смысле это чудо, учитывая эту лигу, это расписание, эту энергозатратность ежедневной рутины, когда твоя карьера находится на самом закате. Он принял очень смелое решение, но я знаю, как много усилий ему требуется, чтобы оставаться в форме".
"За пределами поля ему приходится заботиться о восстановлении, сне, питании. Он делает это просто выдающимся образом, и только поэтому это стало возможным".
"Мы рады, потому что новый контракт позволит ему успокоиться. Ему нужно быть спокойным, потому что он очень чувствительный и эмоциональный человек. Эти качества также делают его таким бесценным для нашей команды и нашей раздевалки. Он может чувствовать эмоции других, и поэтому он так полезен", — цитирует Тухеля Evening Standard.
05.01.2022 21:00
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Последние комментарии:
Похоже этот позор Финчеру всю жизнь будут припоминать(
Терпенья Дэвиду
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Это правда!!! Лучший защ апл. Жаль ему не 25. Он с терри был бы лучшая связка цз в истории футбола.
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