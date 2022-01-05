"Юнайтед" интересуется Камара и Невешем

Бубакар Камара из "Марселя" и Рубен Невеш из "Вулверхэмптона" находятся в шорт-листе "Манчестер Юнайтед" по укреплению позиции полузащитника.

Еще в прошлом месяце стало известно, что наставник "Юнайтед" Ральф Рангник сделал приглашение игрока в центр поля приоритетом своего клуба на зимнее трансферное окно.



Естественно, переманить Деклана Райса из "Вест Хэма" или Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" посреди сезона не представляется возможным, поэтому "красные дьяволы" были вынуждены определить более реалистичные цели — вроде Камара и Невеша.



По информации Sky Sports, "Ньюкасл" и "Рома" тоже заинтересованы в 22-летнем Камара, чей контракт с "Марселем" истекает в конце этого сезона.



Невеш, который в минувший понедельник помог "волкам" одержать победу 0:1 над "Юнайтед", имеет контракт до 2024 года и определенно будет стоить дороже, нежели Бубакар.