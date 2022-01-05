Пять клубов Премьер-Лиги ведут переговоры по Коутиньо

Сразу пять клубов Премьер-Лиги ведут переговоры с "Барселоной" насчет полузащитника Филиппе Коутиньо.

Коутиньо нет места в планах главного тренера "Барселоны" Хави, и в данный момент агент Киа Джурабчан работает совместно с каталонским клубом над поисками пристанища для 29-летнего бразильца.



Сам Филиппе тоже заинтересован в отъезде с "Ноу Камп", поскольку хочет обеспечить себя регулярной игровой практикой в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



Наиболее вероятным направлением для Коутиньо является Премьер-Лига. По информации ESPN, желание взять Филиппе в аренду уже выразил его бывший партнер по "Ливерпулю", а ныне главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард.



Однако четыре других клуба Премьер-Лиги, включая "Эвертон", готовы составить конкуренцию "Вилле" в борьбе за Филиппе.



Добавим, четыре года назад "Барселона" купила Коутиньо у "Ливерпуля" за рекордные для своего клуба 160 миллионов евро (134 млн. фунтов). Заиграть в соответствии со своим ценником в Ла Лиге Филиппе так и не удалось.