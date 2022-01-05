"Ювентус" подтвердил, что Рэмси уйдет в январе

Полузащитник Аарон Рэмси покинет "Ювентус" в этом месяце и, вероятно, вернется в Премьер-Лигу.

В этом сезоне Рэмси провел только пять матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях, а в рамках Серии А суммарно сыграл лишь 97 минут.



Аарон не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на будущее, и в Турине всецело ожидают вскоре избавиться от 31-летнего валлийца, чей контракт с зарплатой в 325 тысяч фунтов в неделю истекает только через 18 месяцев.



"Сегодня Рэмси вернулся после того, как мы разрешили ему провести несколько дней в Англии, тренируясь индивидуально. Как бы то ни было, он уходит от нас", — цитирует Аллегри Sky Sports.



Добавим, после своего перехода из "Арсенала" свободным агентом летом 2019 Рэмси сыграл 70 матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях.