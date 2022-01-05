"Ювентус" подтвердил, что Рэмси уйдет в январе

Аарон Рэмси Полузащитник Аарон Рэмси покинет "Ювентус" в этом месяце и, вероятно, вернется в Премьер-Лигу.

В этом сезоне Рэмси провел только пять матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях, а в рамках Серии А суммарно сыграл лишь 97 минут.

Аарон не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на будущее, и в Турине всецело ожидают вскоре избавиться от 31-летнего валлийца, чей контракт с зарплатой в 325 тысяч фунтов в неделю истекает только через 18 месяцев.

"Сегодня Рэмси вернулся после того, как мы разрешили ему провести несколько дней в Англии, тренируясь индивидуально. Как бы то ни было, он уходит от нас", — цитирует Аллегри Sky Sports.

Добавим, после своего перехода из "Арсенала" свободным агентом летом 2019 Рэмси сыграл 70 матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях.


Метки Рэмси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2022 18:00

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  1. takernotagiver 05.01.2022 18:02 # takernotagiver
    Надо ему в Ньюкасл. Не надо будет к новым цветам привыкать))))

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