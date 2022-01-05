Матч Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем" перенесен на 20 января

Запрос "Ливерпуля" о переносе первого полуфинального матча Кубка Лиги против "Арсенала" был удовлетворен Футбольной Лигой.

Напомним, "красные" попросили Футбольную Лигу отложить их назначенный на вечер четверга выезд в Лондон еще накануне, сославшись на возросшее число заражений коронавирусом.



Сегодня ситуация в стане "Ливерпуля" только усугубилась. COVID-19 заразился даже ассистент главного тренера Пеп Лейндерс, которые последние дни подменял находящегося на самоизоляции Юргена Клоппа.



Сегодня мерсисайдский клуб даже отменил пресс-конференцию и закрыл свою базу в Керби, и Футбольная Лига согласилась отложить кубковый матч, сразу же определив и его новую дату.



Теперь "Арсенал" и "Ливерпуль" сойдутся на "Эмирейтс" 20 января, но перед этим, 13 января, они сыграют на "Энфилде".