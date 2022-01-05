Матч Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем" перенесен на 20 января

Арсенал против Ливерпуля Запрос "Ливерпуля" о переносе первого полуфинального матча Кубка Лиги против "Арсенала" был удовлетворен Футбольной Лигой.

Напомним, "красные" попросили Футбольную Лигу отложить их назначенный на вечер четверга выезд в Лондон еще накануне, сославшись на возросшее число заражений коронавирусом.

Сегодня ситуация в стане "Ливерпуля" только усугубилась. COVID-19 заразился даже ассистент главного тренера Пеп Лейндерс, которые последние дни подменял находящегося на самоизоляции Юргена Клоппа.

Сегодня мерсисайдский клуб даже отменил пресс-конференцию и закрыл свою базу в Керби, и Футбольная Лига согласилась отложить кубковый матч, сразу же определив и его новую дату.

Теперь "Арсенал" и "Ливерпуль" сойдутся на "Эмирейтс" 20 января, но перед этим, 13 января, они сыграют на "Энфилде".


Метки Арсенал, Кубок Лиги, Ливерпуль, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1041

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Последние комментарии:




  1. gameboy 05.01.2022 18:40 # gameboy
    самый любимый помойный кубок кала для колбасы, если бы не ТТХ в 1/2 финала то и Арсеналу на эту недочашку было бы абсолютно похую.

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  2. mugabe 05.01.2022 18:29 # mugabe
    портовые xyecocы насосали на перенос

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  3. sellman 05.01.2022 17:52 # sellman
    Портовые каминауты уже в открытую ротируют

    Ну что за смоктальщики судейских чупа-чупсов эти колбасные обмороки, фу, мерзости дырявые

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  4. gucman 05.01.2022 17:37 # gucman
    ccaный лyзepxyй снова тащит фа, клоп гребаный минетчик)Пользователь получил предупреждение

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  5. bezviz 05.01.2022 17:11 # bezviz
    дождались когда отъедут африканцы, теперь тянут время, помойка идет на все вынужденные меры чтобы как-то спастись, но мир видит, люди видят эти гнилые и мразотные поступки!

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  6. ray-black 05.01.2022 17:11 # ray-black
    Опять за яйца тащат. Клоп провел ротацию походу.

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  7. alexomck 05.01.2022 17:10 # alexomck
    справедливо, предыдущие 2 матча Ливерпуля тоже надо было переносить.

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  8. unclearness 05.01.2022 17:08 # unclearness
    Вот же портовые хуесосы
    Против Арсенала клоп засцал играть резервом, зато кубок англии против шусбери 9 января будет сыгран

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  9. largo-winch 05.01.2022 17:07 # largo-winch
    самый рофл в том, что Ливерпулю абсолютно пох на этот кубок.

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