Матч Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем" перенесен на 20 января
Запрос "Ливерпуля" о переносе первого полуфинального матча Кубка Лиги против "Арсенала" был удовлетворен Футбольной Лигой.
Напомним, "красные" попросили Футбольную Лигу отложить их назначенный на вечер четверга выезд в Лондон еще накануне, сославшись на возросшее число заражений коронавирусом.
Сегодня ситуация в стане "Ливерпуля" только усугубилась. COVID-19 заразился даже ассистент главного тренера Пеп Лейндерс, которые последние дни подменял находящегося на самоизоляции Юргена Клоппа.
Сегодня мерсисайдский клуб даже отменил пресс-конференцию и закрыл свою базу в Керби, и Футбольная Лига согласилась отложить кубковый матч, сразу же определив и его новую дату.
Теперь "Арсенал" и "Ливерпуль" сойдутся на "Эмирейтс" 20 января, но перед этим, 13 января, они сыграют на "Энфилде".
05.01.2022 17:00
Просмотров: 1041
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
самый любимый помойный кубок кала для колбасы, если бы не ТТХ в 1/2 финала то и Арсеналу на эту недочашку было бы абсолютно похую.
(ответить)
портовые xyecocы насосали на перенос
(ответить)
Портовые каминауты уже в открытую ротируют
Ну что за смоктальщики судейских чупа-чупсов эти колбасные обмороки, фу, мерзости дырявые
(ответить)
ccaный лyзepxyй снова тащит фа, клоп гребаный минетчик)
(ответить)
дождались когда отъедут африканцы, теперь тянут время, помойка идет на все вынужденные меры чтобы как-то спастись, но мир видит, люди видят эти гнилые и мразотные поступки!
(ответить)
Опять за яйца тащат. Клоп провел ротацию походу.
(ответить)
справедливо, предыдущие 2 матча Ливерпуля тоже надо было переносить.
(ответить)
Вот же портовые хуесосы
Против Арсенала клоп засцал играть резервом, зато кубок англии против шусбери 9 января будет сыгран
(ответить)
самый рофл в том, что Ливерпулю абсолютно пох на этот кубок.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий